MLB／招募大谷翔平灣區店家發祭品文 簽約巨人終身免費吃三明治
大聯盟日籍二刀流球星大谷翔平的未來動向備受矚目，在巨人隊的主場所在地舊金山灣區連鎖餐廳業者也幫忙招募，並在社群媒體上PO出祭品文。Ike's Love & Sandwiches創辦人Ike Shehadeh表示，只要大谷加盟巨人，將可享有三明治終身免費吃。
記者路皓惟/綜合報導
老闆Ike Shehadeh在Instagram上向大谷發布了一段影片，表示「如果大谷和巨人簽約，我們將永久免費提供三明治。」不僅用裹有燒烤醬的肉、奶酪和滿滿的薯片製成的豐盛三明治來誘惑，還表示「我們甚至將店名改為Shohei's Love & Sandwich」，對大谷發出了熱情呼喚。
Shehadeh在接受採訪時表示：「我真心希望大谷翔平能加入巨人，我願意做任何事來幫助他。」過去Shehadeh也曾用免費吃三明治來招募「法官」Aaron Judge，但最終Judge回鍋洋基。
據《ESPN》記者Jeff Passan報導消息，大谷的爭奪戰最快可能於12月6日結束，最終可能剩下道奇、小熊、藍鳥、天使和巨人隊5支球隊競爭，紅襪、大都會和遊騎兵都退出。
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