▲【圖解】切除乳房術後痛如截肢！　3種簡易動作改善疼痛

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醫師表示，這些疼痛和肌肉等軟組織切除有關，也和神經有關──如同手臂截肢的人仍然會有手臂疼痛的錯覺，乳房切除也一樣可能會產生類似幻肢痛的疼痛。此外，周邊神經受損如肋間臂神經損傷、手術疤痕附近的神經瘤產生，都可能產生長期持續怪異的疼痛。
針對此類神經損傷，除了透過消炎藥物和神經痛藥物調節疼痛、一般復健儀器透過熱、雷射光等減低組織發炎促進恢復外，復健科醫師可以透過超音波導引注射治療鬆動神經、降低神經痛、消除疤痕組織，物理治療師透過徒手治療鬆動疤痕組織、降低神經痛且透過正確的運動訓練讓肌肉筋膜的張力恢復平衡。
除了徒手治療介入筋膜平衡以及神經放鬆手法。也可以透過胸椎活動和肌力訓練來改善術後的神經筋膜不平衡。
擴胸運動步驟1：吸氣時，視線看前方，雙手交疊放置頸部，挺胸肩胛骨內收。
步驟2：吐氣時，視線看向肚臍，胸口往背部延伸，肩胛骨分開。
步驟3：吸氣時，屁股坐穩，胸口轉向右(左)側，感受肋骨與胸椎伸展。吐氣回到正位。
上述動作重複10次，正確搭配呼吸，效果加倍！
▲擴胸運動。（杏仁復健科診所提供）
靠牆伸展步驟1：背部貼牆，輕收下巴，手肘－前臂－手背緊貼牆壁。
步驟2：吸氣，雙手沿著牆壁高舉過頭，吐氣回原位。
重複10次，感受肩胛骨活動以及胸前伸展。
▲靠牆伸展。（杏仁復健科診所提供）
背肌訓練準備動作：雙腳伸直，將彈力帶繞過雙腳腳板，腰部盡量垂直地面，也可以在屁股下放瑜珈磚，增加腰椎舒適度。
步驟1：挺胸，吸氣準備。
步驟2：吐氣，肩胛骨內夾，手肘往後拉。
重複10下，做3回。訓練背部肌力。
▲背肌訓練。（杏仁復健科診所提供）
[i] https://www.breastcf.org.tw/contents/news_ct?c=4&id=311&page=8
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60062
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