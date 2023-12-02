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強強聯手！華航攜手星野　推北海道、沖繩與熊本獨家旅遊優惠

▲中華航空與星野集團攜手合作，只要在中華航空官網購買機票，即可憑購票證明享受星野集團指定飯店的專屬優惠。圖為沖繩虹夕諾雅。（圖／華航提供）
▲中華航空與星野集團攜手合作，只要在中華航空官網購買機票，即可憑購票證明享受星野集團指定飯店的專屬優惠。圖為沖繩虹夕諾雅。（圖／華航提供）

記者許家禎／台北報導

中華航空與星野集團攜手合作，只要在中華航空官網購買機票，即可憑購票證明享受星野集團指定飯店的專屬優惠，包括北海道星野TOMAMU度假村、沖繩虹夕諾雅、BEB5沖繩瀨良垣、OMO5星野沖繩那霸、OMO5星野熊本等。其中，北海道星野TOMAMU度假村夏天可欣賞絕美雲海，冬天則可享極上粉雪樂趣，優惠包括機場到度假村接送、滑雪租借免費等。

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華航指出，北海道星野TOMAMU度假村優惠部分，可在北海道雄偉壯觀的大自然中感受度假的美好。其星野TOMAMU度假村矗立在北國大地中，以雙塔建築為中心，提供廣大森林、泳池、SPA等設施。夏天欣賞絕美雲海，冬天則可享受極上的粉雪樂趣。

優惠包含：住宿3晚即贈新千歲機場到星野TOMAMU度假村巴士來回接送（價值10,000日幣）。滑雪全套租借二日免費，包含滑雪衣褲、Ski3點或Snowboard2點、毛帽風鏡手套（價值20,700日幣）。適用日期：2024年3月1日到3月31日。

沖繩專屬優惠部分，沖繩虹夕諾雅在沖繩本島中部的讀谷村，可體驗沖繩原始純粹的風貌。度假村與飯店林立，而虹夕諾雅則提供寧靜的田野風光，搭配琉球朝食、西西里朝食等美味早餐選擇。特別優惠包含：住宿2晚起即贈每日早餐，可選擇琉球朝食、西西里朝食、客房朝食（每客價值4,235日幣）。適用日期：即日起到3月31日。

BEB5沖繩瀨良垣可放鬆度過悠閒沖繩時光，全客房皆附有廚房與洗衣乾衣機，適合長期住宿或潛水愛好者。24小時開放的游泳池，讓大家輕鬆享受。特別優惠為住宿2晚起優惠價格。適用日期：即日起至2024年12月31日。

星野集團OMO5沖繩那霸可在那霸漫步，感受南國風情，與異國文化相遇。充滿活力的市場和迷宮般的小路，讓旅客的旅程充滿好奇心。特別優惠是住宿2晚起優惠價格。適用日期：即日起至2024年12月31日。

星野集團OMO5熊本則位於九州中心地區的熊本市，交通方便，可欣賞觀光名勝熊本城。這座充滿活力與熱情的城市，擁有許多特色小店等待旅客的探索。特別優惠包括住宿2晚起優惠價格，適用日期：即日起至2024年12月31日。

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