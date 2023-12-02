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NBA／Poole和Kuzma成數據認證的最差雙人組　搭檔時淨勝分為-32.1

▲Jordan Poole和Kyle Kuzma是數據認證的聯盟最糟糕雙人組合。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jordan Poole和Kyle Kuzma是數據認證的聯盟最糟糕雙人組合。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

當華盛頓巫師隊在休賽季選擇和金州勇士交易來Jordan Poole，並且和Kyle Kuzma搭檔時，他們可能希望這兩位年輕好手能夠產生好火花，帶領球隊走出泥沼。不幸的是，事實並非如此，球季雖然才開打不久，但數據顯示他們兩人似乎並不適合一起打球。

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《The Ringer》作者Zach Kram近期在文章中，透過數據分析出目前NBA最好和最糟糕的雙人組合，Poole和Kuzma為倒數第一，他們兩人同時在場時的淨勝分為-20。

而SB Nation作者James Dator進一步分析，透過《Basketball Reference》搜尋，發現截至11月底，這對搭檔的淨勝分為-32.1；排名第二糟的是Zach LaVine和DeMar DeRozan，他們為-15。

此一數據，幾乎完全解釋了巫師今年的困境，目前球隊戰績僅為3勝15敗，並列聯盟第2差，只領先已經16連敗的底特律活塞隊。

Dator文中還分析出一些兩人在場時球隊發出的「危險信號」，包括由於傳球不佳而導致43次失誤、31次出手被蓋，每100 回合防守失分達到122分，VORP為-0.3。

兩人本季薪資總計為5300萬美元，好消息是球季才剛開始，或許一切還有改善的可能。而壞消息是：球季才剛開始。

▲巫師隊目前戰績為3勝15敗，並列聯盟第2差，僅領先已經16連敗的底特律活塞隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲巫師隊目前戰績為3勝15敗，並列聯盟第2差，僅領先已經16連敗的底特律活塞隊。（圖／美聯社／達志影像）

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