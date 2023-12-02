台灣最冷門老街可惜了！「單月6萬人朝聖」仍墊底　遊客評價曝光

今日必吃／開箱師大分部「神之臭豆腐」新店面　仍超臭且酥嫩爆汁

▲堪稱史上最難搶訂的臭豆腐攤車「師大分部臭豆腐」也稱「神之臭豆腐」，連藝人賈永婕也特地打卡推薦，如今該臭豆腐終於正式有了新店面，進駐永和。（圖／記者葉盛耀攝）
▲堪稱史上最難搶訂的臭豆腐攤車「師大分部臭豆腐」也稱「神之臭豆腐」，連藝人賈永婕也特地打卡推薦，如今該臭豆腐終於正式有了新店面，進駐永和。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到位在永和新開幕的臭豆腐店，有個響亮的名號「神之臭豆腐」，也稱為「師大分部臭豆腐」，更因為藝人賈永婕吃過後特地打卡推薦而更加爆紅。本就是超人氣攤車，現在正式有了店面，11月29日剛營業，但因為店家表定營業日為周一至周五，想吃得等下週一。

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堪稱史上最難搶訂的臭豆腐攤車「師大分部臭豆腐」，也被內行饕客稱為「神之臭豆腐」，今年4月藝人賈永婕特地在粉專打卡，透露自己入夜後還特地破戒跑去吃臭豆腐，如今「神之臭豆腐」終於正式有了新店面。

▲師大分部臭豆腐的美味曾讓賈永婕和老公於現場立刻吃了起來，還大方打卡推薦。（圖／翻攝自賈永婕臉書）
▲師大分部臭豆腐的美味曾讓賈永婕和老公於現場立刻吃了起來，還大方打卡推薦。（圖／翻攝自賈永婕臉書）
原本「師大分部臭豆腐」以發財車方式販售，因爲僅在入夜後才會出現在師大分部牆邊，每周僅有周四五或周五六才會出現，營業時間為21:30至賣完為止。且之前若想要吃到臭豆腐，必須先加官方LINE好友，在有營業的當天中午搶訂，幸運預訂成功者將得到號碼，於大概時間到現場告知、付帳後才能吃到。因搶訂程序複雜且不易搶到，堪稱史上最難搶訂之臭豆腐。

▲原本的「神之臭豆腐」發財車僅在入夜後還會出現在師大分部牆邊，因此也被稱為「師大分部臭豆腐」。（圖／記者葉盛耀）
▲原本的「神之臭豆腐」發財車僅在入夜後還會出現在師大分部牆邊，因此也被稱為「師大分部臭豆腐」。（圖／記者葉盛耀攝）
如今「師大分部臭豆腐」終於有了新店面，靠近樂華夜市的小店面尚未有招牌，目前營業時間為周一至周五，下午3時開賣至賣完為止（約晚上八點），臭豆腐售價為小份60元、大份80元。而原本的發財車模式，依然照舊，會在每週四五或五六推出。

▲原本的師大分部「神之臭豆腐」僅有攤車，現在確認終於有正式店面，目前已開張，販售日期為周一至周五。（圖／記者葉盛耀攝）
▲原本的師大分部「神之臭豆腐」僅有攤車，現在確認終於有正式店面，目前已開張，販售日期為周一至周五。（圖／記者葉盛耀攝）
簡樸的新店面，燈光昏黃，炸油機與抽油煙機轟隆聲響運作著，此臭豆腐標榜以蔬菜來幫助天然發酵，因發酵時間較長，異香氣味才更濃郁。新店面依舊與原本的發財車模式ㄧ樣，會堅持炸兩次，第一次讓臭豆腐熟透，第二次是將臭豆腐剪成小塊，以更高的溫度讓它外皮更酥脆，臭豆腐因此一口一塊剛剛好，聞起來超臭，吃起來則是外表堅硬酥香，內層細嫩甚至爆汁。一旁爽脆酸甜的泡菜，很能平衡炸物膩感，是偏爽口系的炸臭豆腐。據悉，店家也有隱藏版的「一炸」臭豆腐，也就是只炸一次的，因此外觀是大塊的臭豆腐，且外皮沒那樣酥脆。

▲師大分部臭豆腐（神之臭豆腐）外皮酥脆、內層柔嫩帶汁，臭香味濃郁，並搭佐酸甜脆口的台式泡菜。（圖／記者葉盛耀攝）
▲師大分部臭豆腐（神之臭豆腐）外皮酥脆、內層柔嫩帶汁，臭香味濃郁，並搭佐酸甜脆口的台式泡菜。（圖／記者葉盛耀攝）
▲師大分部臭豆腐新店面依舊與原本的發財車模式ㄧ樣，配置了兩個油鍋，讓臭豆腐能炸兩次。（圖／記者葉盛耀攝）
▲師大分部臭豆腐新店面依舊與原本的發財車模式ㄧ樣，配置了兩個油鍋，讓臭豆腐能炸兩次。（圖／記者葉盛耀攝）
📍店家資訊
店名：師大分部臭豆腐（神之臭豆腐）新店面
地址：新北市永和區福和路352號
電話：無
公休日：周六、日

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