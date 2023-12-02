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雲林虎尾詭異命案！父母弟弟幫驅魔　手伸進喉嚨「抓鬼」釀悲劇

▲1日凌晨，雲林虎尾鎮大屯仔村，發生一起詭異命案，當地的陳姓一家人，懷疑家中的29歲大兒子「卡到陰」，竟於家中替陳男進行「驅魔儀式」，未料竟導致陳男疑似窒息死亡。（圖／民眾提供）
▲1日凌晨，雲林虎尾鎮大屯仔村，發生一起詭異命案，當地的陳姓一家人，懷疑家中的29歲大兒子「卡到陰」，竟於家中替陳男進行「驅魔儀式」，未料竟導致陳男疑似窒息死亡。（圖／民眾提供）

記者林盈君／綜合報導

本月1日凌晨，雲林虎尾鎮大屯仔村，發生一起詭異命案，當地的陳姓一家人，懷疑家中的29歲大兒子「卡到陰」，竟於家中替陳男進行「驅魔儀式」，而儀式竟是徒手伸進喉嚨內抓「魔鬼」，未料竟導致陳男因此疑似窒息死亡。警方獲報後趕抵，逮捕57歲的陳父及陳母，還有28歲的陳姓小兒子，訊後移送雲林地檢署偵辦，檢方複訊後聲押獲准。

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據了解，虎尾大屯仔為鄉村民宅聚落，民風純樸，而陳家1家4口鮮少與外界交流。近日，因懷疑大兒子「卡到陰」，本月1日凌晨，陳家於自家3樓神明廳，替大兒子陳男進行「驅魔儀式」，陳父及小兒子壓住陳男四肢，由陳母徒手伸進其喉嚨抓「魔鬼」，結果導致陳男窒息死亡。

警方獲報後趕抵現場，陳男已無生命跡象，送醫搶救不治，警方隨即封鎖現場，並逮捕涉案3人（陳父、陳母、小兒子），訊後移送地檢署偵辦。檢方複訊後，認為3人犯罪嫌疑重大，並有串證之虞，因此向法院聲請羈押獲准，而陳男的死因初步認定疑為窒息，但仍需待進一步解剖確認。

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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