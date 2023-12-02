週末濕冷有雨！這天「雨區擴大」全台迎接雨神 初雪有望來報到
今（2）日受到東北季風影響，北部及東北部整天濕涼，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有較大雨勢發生的機率，北部、花東地區及中南部山區亦有零星短暫雨，明日天氣短暫回穩，下周一華南雨區東移，中部以北、東部、南部都會下雨，且周一前後3500公尺以上高山，有機會迎來今年冬天的初雪，周四（7日）各地轉多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員陳伊秀指出，今（2）日仍是受到東北季風影響，迎風面北部、東北部有局部短暫雨，提醒東北部地區有較大雨勢發生機率，東部、東南部、中南部有零星雨，雲量偏多，多雲天氣為主。明（3）日東北季風減弱，降雨趨緩，但中部以北、東部還是有短暫降雨。
下周一（4日）華南雨區東移、水氣增多，雨區擴大至中部以北、東部有雨，南部開始下零星雨，若是水氣跟降溫配合得宜，3500公以上高山有機會迎接初雪，降雪機率高的時機點在週一前後。周二、周三水氣仍偏多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周四（7日）各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。
溫度方面，北台灣、東部地區整週濕涼，周三以前高溫20度至22度，周二至周四東北季風影響，北台灣低溫15度、16度，周三前中南部白天24至26度，早晚約18度至20度，周三、四低溫約18度至20度。