籃籃驚爆食物中毒「一大早上吐下瀉」仍堅持上工！燦笑熱舞超敬業
樂天女孩啦啦隊Rakuten Girls隊長籃籃，靠著活潑又開朗的個性，成為啦啦隊跨到演藝圈最成功的案例，不僅手握多部節目主持，活動代言更是接到手軟。怎料，30日籃籃一大早就發生食物中毒，嚴重到上吐下瀉的狀況，但她仍堅持上工，敬業的態度讓粉絲心疼不已。
記者詹鎰睿／綜合報導
籃籃30日一大早就在社群平台分享當時的身體狀況，「一大早食物中毒，又吐又拉還是努力出門的me！」狀態看起來十分嚴重，一旁的經紀人似乎也透露出擔憂的神情，一邊開車趕路。事後，堅持上工的籃籃，到了活動現場依舊展現滿滿的活力，非常敬業。
粉絲們得知後，紛紛拍下照片留言關心，「籃籃保重啊」、「天空不作美，笑容很甜美」、「身體不舒服還跳得那麼好看，太敬業了！」籃籃也親切回應，「謝謝你們來！」而且還貼心提醒大家天冷下雨，不要感冒。稍早《NOWnews今日新聞》已傳訊關心籃籃目前的身體狀況，截稿前尚未得到經紀人回應。
現年27歲的籃籃，除了身兼樂天女孩隊長以及CEO之外，演藝事業更是攀至巔峰，手上一共握有4個節目主持，以及3個網路節目主持，去年更憑藉《綜藝大集合》入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎，但她始終心繫著球隊戰況，不斷來回奔波進場加油，直到最後確定無緣封王，才讓她罕見落下淚水，讓球迷十分心疼。
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