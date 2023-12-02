NBA／馬刺吞隊史最糟14連敗！Wembanyama缺陣 106:121不敵鵜鶘
聖安東尼奧馬刺今（2）日在客場迎戰紐奧良鵜鶘，狀元中鋒Victor Wembanyama並未出賽，也讓球隊群龍無首，終場以106:121輸給對手，吞下隊史最長的14連敗。
記者黃建霖/綜合報導
在昨天輸給老鷹之後，馬刺吞下了平隊史最長的13連敗（1988-89、2022-23兩度創下），而且該場比賽之前Wembanyama因臀部緊繃感到不適，總教練Gregg Popovich早先就透露可能會讓他輪休。
今天面對本季Zion Williamson傷癒復出的鵜鶘，馬刺雖然限制對方雙星做得不錯，讓Williamson及Brandon Ingram全場合計23投僅有7中，但自己火力不足，仍以雙位數分差吞下敗仗。
馬刺今晚有7人得分上雙，但沒有人的分數超過13分，顯然缺少一名能夠左右戰局、牽扯對方防線的超級球星，而Wembanyama正是球隊期許未來能做到這一點的基石型人物。
本季至今，Wembanyama出戰了馬刺此前全部的18場比賽，場均可貢獻19.2分9.5籃板2.6助攻1.3抄截和2.6阻攻，投籃命中率為43.0%，三分命中率為27.5 %。