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小S勾影帝吳慷仁放閃！粉絲求別拋棄許雅鈞　她一句話曝婚姻真相

▲小S（左）與吳慷仁在新戲合體放閃，被網友笑說別拋棄許雅鈞，她一句話透露婚姻很幸福。（圖／Netflix）
▲小S（左）與吳慷仁在新戲合體放閃，被網友笑說別拋棄許雅鈞，她一句話透露婚姻很幸福。（圖／Netflix）

記者江芷稜／綜合報導

綜藝一姐小S（徐熙娣）在電視劇《此時此刻》與金馬影帝吳慷仁合作，飾演因另一半外遇而邂逅生情的一對已婚男女，劇情引發的情愫，蔓延到螢光幕外，兩人合體為《ELLE》雜誌拍攝封面，散發的CP感爆棚，有網友在小S的IG留言「不要拋棄老公喔」，她幽默回應「不會啦！他纏得兇」，一句話洩露婚姻關係非常穩定，不受輿論影響。

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▲小S（左）經歷許雅鈞帶辣妹吃日料等花邊新聞，感情依舊穩定結婚滿18年。（圖／NOWnews資料照）
▲小S（左）結婚滿18年，經歷許雅鈞帶辣妹吃日料等花邊新聞，感情依舊穩定。（圖／NOWnews資料照）
▲《此時此刻》小S（右）、吳慷仁搭檔詮釋婚外情男女。（圖／Netflix提供）
▲《此時此刻》小S（右）、吳慷仁搭檔詮釋婚外情男女。（圖／Netflix提供）
小S與老公許雅鈞結婚18年，育有3名美麗女兒，儘管面臨不少風波，關係卻非常穩定，去年因大S離婚風波影響，汪小菲一度瘋狂爆料許雅鈞花邊新聞，日前許雅鈞被拍到與中信啦啦隊女神陳波波等友人聚餐，再跑2家夜店續攤，桃色新聞纏身，她以老公是圈外人為由，選擇不再回應。陳波波也否認認識許雅鈞，只是剛好有共同友人相識。

▲小S（右）公公看了《此時此刻》吳慷仁的親密戲，大讚辣媳演得好。（圖／翻攝Netflix Asia YouTube）
▲小S（右）公公看了《此時此刻》吳慷仁的親密戲，大讚辣媳演得好。（圖／翻攝Netflix Asia YouTube）
小S入行多年，對於輿論早已相當淡定，她日前深夜曬出老公許雅鈞替她準備的感恩節龍蝦大餐，直言「好幸福喔」，即使被酸是餐廳帶回來的剩菜，她也不以為意，很感動另一半想到自己。儘管小S自嘲與老公沒有性生活，只能在戲裡跟吳慷仁纏綿，但婚姻依舊非常穩定，女兒也跟隨腳步踏入演藝圈，一家相當幸福。

▲小S透露跟老公關係穩定。（圖／翻攝自小S IG）
▲小S透露跟老公關係穩定。（圖／翻攝自小S IG）
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