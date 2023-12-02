妙齡女謊報母親身分證遭識破 三重警臨檢意外查獲同房男毒蟲
新北市政府警察局三重分局選前執行擴大臨檢，厚德派出所警力於昨（1）日晚間前往成功路某商旅臨檢時，一名25歲妙齡女房客應門時竟謊報其母親身分證號碼，引發警方懷疑入內盤查，意外查獲到同房男子持有7包毒品，當場依涉違反毒品危害防制條例逮捕帶回偵辦。
記者吳嘉億／新北報導
據了解，警方是昨晚11時臨檢商旅時，其中一間房客應聲後卻遲遲不開門，經員警耐心等待後，才見25歲袁姓女子開門應話，在女子報上身分證號碼時，查驗資料顯示的女子已是中年婦人，外型與年齡明顯與眼前的女子相差至少20歲以上，當場要求女子拿下口罩確認，女子才改口稱不小心報錯了母親證號，卻也讓警方察覺有異，進入房內查看。
警方表示，因女子開門即聞到濃烈的刺鼻味，入房搜索後果然在房間床頭的杯子中聞到了可疑的味道，更在桌上看到明顯的白色粉末，同房的26歲謝姓男子才驚覺難逃法網，坦承交出身上持有的第三級毒品愷他命2包、卡西酮咖啡包5包，乖乖就逮，女子則採檢尿液送檢，全案依涉毒品危害防制條例移送檢署偵辦。
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