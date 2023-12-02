吳奇隆、劉詩詩傳「2025年上半年官宣離婚」 關鍵字光速衝上熱搜
吳奇隆與小12歲劉詩詩合拍電視劇《步步驚心》假戲真做，決定攜手走下半生，2019年女方產下第一胎龍子「步步」，不過兩人結婚8年總被酸民唱衰，婚變傳聞沒停過，夫妻倆不只一次闢謠，近日劉詩詩的新劇《一念關山》收視告捷，相關話題不斷上熱搜，夫妻倆又遭爆離婚，最慢「2025年上半年官宣」，引發議論。
記者楊穎軒／綜合報導
吳奇隆好友陳志朋近來被指逃漏稅，蘇有朋遭詐騙集團騙錢，一名網友發文：「陳志朋偷稅，蘇有朋投資虧損，吳奇隆劉詩詩當下婚姻或許不可調和狀態，今年到2025年上半年隨時官宣，看看後續。」另有網友留言附和：「小道消息說在分割財產，22年的時候已經破裂的不可調和」、「劉詩詩看著挺善良的，希望她走過這一關以後幸福吧」！原PO笑回：「鐵公雞能給她什麼？」
雖然網友一搭一唱說得煞有其事，但沒有附上任何證據，「劉詩詩、吳奇隆」關鍵字登上微博文娛榜熱搜第一，網友大多當八卦聽一聽，「最近一姐的黑熱搜每天好幾個」、「是因為一念關山播的好，有些人坐不住了嗎」、「這個詞條怎麼突然上熱搜了，還是因為很久之前的事，還以為自己穿越了，我的評價是不如來看一念關山」！
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