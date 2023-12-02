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2023金V獎入圍名單公布　22位台灣VTuber脫穎而出

▲2023金V獎入圍名單公布，22位台灣VTuber脫穎而出，圖為「年度最佳女V獎」入圍者。（圖／公視提供）
▲2023金V獎入圍名單公布，22位台灣VTuber脫穎而出，圖為「年度最佳女V獎」入圍者。（圖／公視提供）

記者楊穎軒／綜合報導

由公共電視和小倉電子共同舉辦之首屆「金V獎」昨（1）日公布入圍名單，今年報名參賽計有223件，其中，「年度最佳女V獎」43件、「年度最佳男V獎」23件、「年度最佳企劃獎」71件、「年度最佳原創歌曲獎」26件、「年度最佳潛力新人」60件，所有入圍者都會獲得一張專屬的虛擬入圍證書，並邀請至「金V獎」頒獎典禮走線上星光大道，得獎者也會現場上台領獎發表得獎感言，本屆共有22位台灣VTuber脫穎而出。

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▲金V獎將於12月31日晚上9點「海月粼粼」YouTube頻道線上直播頒獎典禮。（圖／公視提供）
▲金V獎將於12月31日晚上9點「海月粼粼」YouTube頻道線上直播頒獎典禮。（圖／公視提供）
首屆設置5個獎項，「布雷諾」、「杉山参」、「厭世醫師阿萬」3位創作者同時入圍「年度最佳男V獎」與「最佳潛力新星獎」2個獎項，成為本次入圍名單中的焦點；此外，本屆入圍者除了企業勢外，也有不少個人勢，反映VTuber圈百花齊放與多元發展的潛力。

▲金V獎年度最佳男V獎入圍名單。（圖／公視提供）
▲金V獎年度最佳男V獎入圍名單。（圖／公視提供）
2023首屆「金V獎」線上頒獎典禮將於12月31日於「海月粼粼」YouTube頻道線上轉播，主辦單位也決議提前至晚上9點開場，讓喜愛VTuber的觀眾可以享受更豐富的節目內容，也讓創作者盡情在年末盛會展現自己，陪伴大家一起倒數迎接2024年的到來。

▲金V獎年度潛力新星獎入圍名單。（圖／公視提供）
▲金V獎年度潛力新星獎入圍名單。（圖／公視提供）
本屆評審作為分為初選與決選二階段進行，決選評審團陣容由走鐘獎創辦人「呱吉 邱威傑」、侍達遊戲美術總監「USAGIHIME 兔姬」、虛擬歌手夏語遙製作人「ERIC」、開拓動漫事業有限公司專案經理「曾蓉珮」、直播主「Gairaku」、智冠科技（股）公司董事長兼總經理「王俊博」6位共同選出，頒獎典禮當天也將公布得獎理由。

▲金V獎年度最佳企劃獎入圍名單。（圖／公視提供）
▲金V獎年度最佳企劃獎入圍名單。（圖／公視提供）
本次「金V獎」團隊也特別剪輯了各獎項所有投稿者的精華群像影片，將會在「海月粼粼」YouTube頻道公開，12月也陸續針對各獎項入圍者邀請參與豪華連動直播企劃。

▲金V獎年度最佳原創歌曲獎入圍名單。（圖／公視提供）
▲金V獎年度最佳原創歌曲獎入圍名單。（圖／公視提供）
11月30日截止報名的新人秀影片會於12月30日晚上9點於「KITSUNEKON」YouTube頻道馬拉松播出，追加的「翻車無極限獎」也將會在頒獎典禮前一週公布入圍名單，更多最新消息將在「金V獎」官方網站與Twitter社群平台陸續公開，敬請拭目以待。

2023金V獎完整入圍名單：

年度最佳男V獎

布雷諾／Renewlive 星橋國際有限公司

Atama Hikari 光頭／SODAART

杉山参／UMiLive

厭世醫師阿萬／個人勢

藥師寺丹／UMiLive

年度最佳女V獎

妮卡沃爾／個人勢

悠白Ubye／雲際線

塔芭絲可／Mirolive

璐洛洛／蜂沛創意行銷有限公司

DIKA豚足姬／個人勢

年度潛力新星獎

大合虎子／Yahoo

布雷諾／Renewlive 星橋國際有限公司

杉山参／UMiLive

厭世醫師阿萬／個人勢

凌潮／個人勢

年度最佳企劃獎

三毛毛毛SanMou／利姆諾斯

《給即將轉生的沃夫哥哥|最棒的線上招魂》

宅宅軍團長／個人勢

《來電五十系列》

灰妲／Relive_Project

《台V鐵人三項》

可樂月月／個人勢

《教堂企劃 除舊布新》

Ness9s奈斯糖／惡貓計畫 Akucat project

《愚人節特別企劃-狐阿嬤柑仔店》

年度最佳原創歌曲獎

《深不見底》朵璃安Dorian／浪海數位

演唱：朵璃安Dorian、考娜koana

《中秋節》希珥 Shir／個人勢

演唱：希珥 Shir／朵璃安

《Aota Street Trio》星形KARAS／個人勢

演唱：星形KARAS

《The Sky Call》梨亞卓恩 Liadrian／無序樂章 DisorderlyMovement

演唱：梨亞卓恩

饒舌：卡札米爾

《追憶Mystery》諾特 Notte／無序樂章 DisorderlyMovement

演唱：諾特

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