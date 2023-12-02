2023金V獎入圍名單公布　22位台灣VTuber脫穎而出

我是廣告 請繼續往下閱讀
2023首屆「金V獎」線上頒獎典禮將於12月31日於「海月粼粼」YouTube頻道線上轉播，主辦單位也決議提前至晚上9點開場，讓喜愛VTuber的觀眾可以享受更豐富的節目內容，也讓創作者盡情在年末盛會展現自己，陪伴大家一起倒數迎接2024年的到來。
本屆評審作為分為初選與決選二階段進行，決選評審團陣容由走鐘獎創辦人「呱吉 邱威傑」、侍達遊戲美術總監「USAGIHIME 兔姬」、虛擬歌手夏語遙製作人「ERIC」、開拓動漫事業有限公司專案經理「曾蓉珮」、直播主「Gairaku」、智冠科技（股）公司董事長兼總經理「王俊博」6位共同選出，頒獎典禮當天也將公布得獎理由。
本次「金V獎」團隊也特別剪輯了各獎項所有投稿者的精華群像影片，將會在「海月粼粼」YouTube頻道公開，12月也陸續針對各獎項入圍者邀請參與豪華連動直播企劃。
11月30日截止報名的新人秀影片會於12月30日晚上9點於「KITSUNEKON」YouTube頻道馬拉松播出，追加的「翻車無極限獎」也將會在頒獎典禮前一週公布入圍名單，更多最新消息將在「金V獎」官方網站與Twitter社群平台陸續公開，敬請拭目以待。
2023金V獎完整入圍名單：
年度最佳男V獎
布雷諾／Renewlive 星橋國際有限公司
Atama Hikari 光頭／SODAART
杉山参／UMiLive
厭世醫師阿萬／個人勢
藥師寺丹／UMiLive
年度最佳女V獎
妮卡沃爾／個人勢
悠白Ubye／雲際線
塔芭絲可／Mirolive
璐洛洛／蜂沛創意行銷有限公司
DIKA豚足姬／個人勢
年度潛力新星獎
大合虎子／Yahoo
布雷諾／Renewlive 星橋國際有限公司
杉山参／UMiLive
厭世醫師阿萬／個人勢
凌潮／個人勢
年度最佳企劃獎
三毛毛毛SanMou／利姆諾斯
《給即將轉生的沃夫哥哥|最棒的線上招魂》
宅宅軍團長／個人勢
《來電五十系列》
灰妲／Relive_Project
《台V鐵人三項》
可樂月月／個人勢
《教堂企劃 除舊布新》
Ness9s奈斯糖／惡貓計畫 Akucat project
《愚人節特別企劃-狐阿嬤柑仔店》
年度最佳原創歌曲獎
《深不見底》朵璃安Dorian／浪海數位
演唱：朵璃安Dorian、考娜koana
《中秋節》希珥 Shir／個人勢
演唱：希珥 Shir／朵璃安
《Aota Street Trio》星形KARAS／個人勢
演唱：星形KARAS
《The Sky Call》梨亞卓恩 Liadrian／無序樂章 DisorderlyMovement
演唱：梨亞卓恩
饒舌：卡札米爾
《追憶Mystery》諾特 Notte／無序樂章 DisorderlyMovement
演唱：諾特
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁