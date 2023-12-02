台灣之星後輪「亞太電信」12/15併入遠傳　用戶權益懶人包10點QA

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業者說明，未更換SIM卡的客戶，目前仍可正常使用，但遠傳與亞太因電信設備廠牌不同，要體驗遠傳網路，建議去實體或網路門市換SIM卡，確保用戶可正常使用。業者提到，正式合併後，遠傳會依據用戶個別的狀況，主動通知用戶到實體或網路門市辦理移轉至遠傳，更換SIM卡並享受最完整的服務。
📍Ｑ亞太的合約及優惠，在合併後遠傳會全部承接嗎？
原本亞太像是4G199、299元上網吃到飽方案，還能繼續使用嗎？亞太用戶合約約期內資費權益不受影響，可繼續使用原資費及服務至合約期滿。
📍Ｑ原亞太用戶也會使用遠傳的VoLTE服務嗎？
目前可以繼續使用原來的VoLTE服務，正式合併更換SIM卡後，即可享用遠傳(VoLTE)高清語音及所有的服務。
📍Ｑ什麼時候才算網內互打?
遠傳與亞太正式合併前屬網外，正式合併後即屬網內計費，網內撥打費率依各方案內容不同。
📍Ｑ亞太與遠傳整合後，會要求或是否可以跟遠傳重簽新約嗎?
合併後，亞太用戶合約約期內資費權益不受影響，不需要重新簽約，用戶可以繼續使用原資費及服務至合約期滿。
📍Ｑ亞太電信帳單可以在遠傳門市進行繳費嗎？
9月1日起，亞太用戶可透過全省遠傳門市代收亞太帳單（限現金）。
📍Ｑ原亞太用戶也會使用遠傳的漫遊區域嗎？
正式合併後移轉至遠傳，更換SIM卡後，即可享用遠傳所有的漫遊區域及服務。
📍Ｑ用戶何時可感受到網路涵蓋有所提升？
遠傳指出，「遠亞併」第一階段的基站整併預估在明年1月底前分區陸續完成，原有的亞太行動網路覆蓋會由原來的6000多站，提升到1萬多站，不論室內及戶外體驗都會讓原亞太用戶有感，更換SIM卡和「新遠傳」資費方案，則可進一步享受遠傳網路。
📍Ｑ需要重新申請自動扣款或帳單嗎？
原先綁定的電信帳單代收服務皆可繼續使用不受影響，自動扣繳無需重新申辦，維持繼續原本的服務。
📍Ｑ原先付費的加值服務，可以繼續使用？
若亞太用戶申請像是GT TV、GT電子書、GT鈴聲+、560來電答鈴、時間管理小保姆等服務，待產品下架後服務就會終止，後續會由遠傳另外公告產品下架時間。其他加值服務，如KKBOX、CATCHPLAY+、愛料理、EDMusic、McAfee等，合併基準日起由遠傳電信承接原亞太加值服務提供商合約。