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NBA／KD超越傳奇球星Malone！獨居NBA得分榜第10　詹皇：恭喜！

▲Kevin Durant在鳳凰城太陽對戰丹佛金塊的比賽，超越名人堂球星Moses Malone，獨居NBA得分榜史上第10。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant在鳳凰城太陽對戰丹佛金塊的比賽，超越名人堂球星Moses Malone，獨居NBA得分榜史上第10。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Kevin Durant在今（2）日鳳凰城太陽對戰丹佛金塊的比賽，已經得到22分，這讓他超越名人堂球星Moses Malone，獨居NBA得分榜史上第10。一生的對手「詹皇」LeBron James也發文祝賀他達成如此偉大的成就。

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此役太陽在上半場以63:70落後給金塊，Durant出賽16分鐘攻下22分，同時也讓他生涯的總得分來到27411，超越Malone之前所保持的27409分，躍居 NBA史上第10位。

35歲的Durant是NBA最負盛名的得分手之一，本季他的殺傷力一如既往。截至賽前，他場均可得到31.3分，這是他自2013-14賽季獲得得分王以來的最高數字。另外，他的投籃命中率為51.8%，三分命中率為49.3%。

在得知此事後，目前暫居NBA歷史總得分王、同時也是Durant一生宿敵的James也在個人社群網站上發文祝賀對手：「史上第10！恭喜Durant！」

以目前的速度，KD在職業生涯結束前，可能還會超越更多傳奇球員、持續在這個榜上推進自己的排名，現在排在他面前的是「甜瓜」Carmelo Anthony的28289分和「鯊魚」Shaquille O'Neal的28596分。

唯一的問題是Durant還能保持健康和高效多久？作為參考，他的新秀賽季得到1624分，這是他職業生涯第6低的總得分。

NBA歷史總得分榜：

1. LeBron James: 39,124

2. Kareem Abdul-Jabbar: 38,387

3. Karl Malone: 36,928

4. Kobe Bryant: 33,643

5. Michael Jordan: 32,292

6. Dirk Nowitzki: 31,560

7. Wilt Chamberlain: 31,419

8. Shaquille O'Neal: 28,596

9. Carmelo Anthony: 28,289

10. Kevin Durant: 27,415 (此役半場)

11. Moses Malone: 27,409

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