黃國昌批綠墮落太快！台灣基進酸：腐化成白國昌也很快
前立委黃國昌昨在立法院旁濟南路開講時表示，318學運一群年輕人看到國民黨亂搞，站出來義無反顧衝進立法院，現在從立法院出發，因為沒想到民進黨腐化的這麼快。對此，台灣基進不分區立委參選人楊佩樺今（2）日反酸，也沒想到黃國昌腐化成「白國昌」這麼快。
記者陳佩君／台北報導
楊佩樺認為，318學運對黃國昌來說只是一個表演舞台，反服貿還是反黑相對黃國昌而言一點都不重要，就如同他的黨籍一樣，哪裡有舞台哪裡去，是黃的是白的不是重點，「只要過程有符合先退黨、再入黨的程序正義就可以，因此黃國昌腐化白國昌的速度很快」。
楊佩樺指出，黃國昌在318學運把反中國服貿變成「反黑箱」服貿，大玩轉移焦點的手法，把實質問題偷換成程序問題。台灣社會面對「中國議題」都會刻意迴避，好不容易可以有機會利用反中國服貿，讓社會正視中國滲透及對中國經濟依賴的問題，卻被黃國昌的表演慾給轉移了。
楊佩樺又說，靠著學運營造高聲量檢到一席區域立委，但發現咆嘯跟表演沒辦法經營選區，所以當了一屆就不選了，現在看到民眾黨給一個官位讓他可以重返劇場繼續表演，就頭也不回的投誠。
楊佩樺批評，最沒有資格提學運的就是黃國昌，利用完學運的價值後就拋一邊，真的令人感到不恥。