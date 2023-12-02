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機場監測最新採檢！驗出近6成染流感、無檢出黴漿菌

▲因應中國呼吸道疫情，疾病管制署目前在台北、桃園、台中及高雄4處國際機場啟動採「定點監測、鼓勵採檢」措施。（圖／NOWnews攝）
▲因應中國呼吸道疫情，疾病管制署目前在台北、桃園、台中及高雄4處國際機場啟動採「定點監測、鼓勵採檢」措施。（圖／NOWnews攝）

記者許家禎／台北報導

因應中國呼吸道疫情，疾病管制署目前在台北、桃園、台中及高雄4處國際機場啟動採「定點監測、鼓勵採檢」措施。疾管署今（2日）上午公布最新採檢結果，截至11月30日共採檢52人，其中34人陽性、14人陰性、4人檢驗中，而所有陽性個案中，有20人為流感、占58.8%，暫無檢出黴漿菌。

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衛生福利部薛瑞元部長今日上午赴桃園國際機場視察，薛瑞元指出，疾管署已加強台北、桃園、台中及高雄4處國際機場發燒篩檢，並啟動「定點監測、鼓勵採檢」措施。鼓勵旅客自中國、香港及澳門地區搭機入境我國時，若有發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、鼻塞等類流感症狀，請主動洽機場檢疫人員評估、採集鼻咽檢體及儘速前往就醫，入境後10日內請民眾每日主動申報健康狀況，地方政府衛生單位亦將啟動健康關懷。

疾管署今日也公布前5日採檢結果，11月26日至11月30日共採檢52人，其中34人陽性、14人陰性、4人檢驗中。而34個陽性個案中，檢出有20人為流感、8人為新冠、3人為腺病毒、2人為鼻病毒、1人為副流感病毒，尚未檢出備受矚目的黴漿菌。

疾管署再次呼籲，秋冬為呼吸道傳染病好發季節，流感、新冠等呼吸道病毒於社區活動度持續，請民眾儘速前往施打流感及新冠XBB疫苗，以及時獲得保護力。且春節將至，兩岸交流往來頻繁，民眾旅途中應留意自身健康狀況，入境若有發燒或類似流感症狀，應主動告知機場港口之檢疫人員，進行發燒篩檢及健康評估。


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