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大巨蛋內部餐廳曝光！超夯「島語自助餐廳」傳進駐　官方最新回應

▲漢來美食旗下「島語自助餐廳」主打「一餐檯、一Fine Dining」的概念，傳將於明年進駐大巨蛋內，業者回覆指出一切都還在洽談當中。（圖／漢來美食提供）
▲漢來美食旗下「島語自助餐廳」主打「一餐檯、一Fine Dining」的概念，傳將於明年進駐大巨蛋內，業者回覆指出一切都還在洽談當中。（圖／漢來美食提供）

記者葉盛耀/綜合報導

2023第三十屆亞洲棒球錦標賽（亞錦賽）將在明（3）日到12月10日於台北大巨蛋開打，而將會是全台北最大賣場的「SOGO CITY大巨蛋」也將於明年試營運，裡頭的餐廳更是備受矚目，據傳，漢來美食旗下全新品牌「島語自助餐廳」將進駐大巨蛋，漢來美食則回應，的確應該會有餐飲品牌進駐，但一切還在洽談當中。

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漢來美食新品牌「島語自助餐廳」自今年10月開幕就一位難求，目前確認到年底座位都已被訂滿，明年1、2月的座位昨日也剛開放預訂，並公佈，明年1月開始，將於假日（包含農曆春節檔期）加開下午餐餐期。

島語自助餐廳設置了海鮮、日料、冷盤海鮮等8大餐區，主打「一餐檯、一Fine Dining」的概念，實踐高端餐飲的Wine Pairing，每座主題餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒。據傳漢來美食旗下的品牌明年將會進駐「SOGO CITY大巨蛋」，而最有機會的是指向島語自助餐廳，漢來美食則回應，一切都還在洽談當中，也還沒確認就是島語自助餐廳，因為連進駐位子都沒談到，而如果有品牌進駐最快也是明年年底。

▲「島語自助餐廳」主打提供多樣的高檔海鮮菜色，包含松葉蟹、龍蝦、生蠔等。（圖／漢來美食提供）
▲「島語自助餐廳」主打提供多樣的高檔海鮮菜色，包含松葉蟹、龍蝦、生蠔等。（圖／記者葉盛耀攝）
另外，漢來美食旗下的溜溜酸菜魚，也確定繼高雄SOGO店、高雄夢時代店之後，開設第三家分店「溜溜酸菜魚富民店」，也是溜溜的首家街邊店更是旗艦店，目前已試營運，預計12月5日將正式開幕，開幕首兩日還推出全部品項5折優惠。

▲漢來美食旗下溜溜酸菜魚開出第三家分店富民店，是溜溜的第一家街邊店，12月5日正式開幕日，首兩日將有全品項5折優惠。（圖／記者葉盛耀攝）
▲漢來美食旗下溜溜酸菜魚開出第三家分店富民店，是溜溜的第一家街邊店，12月5日正式開幕日，首兩日將有全品項5折優惠。（圖／記者葉盛耀攝）
遠東SOGO的「SOGO CITY大巨蛋」受外界矚目，4區總營業面積約3.8萬坪，屆時全期營運後，也將是台北市中心最大的購物賣場，預計上半年就可以開出第一期D區，據傳將有14家餐廳一次開幕。

至於饗賓餐旅旗下的「饗 A joy」、「饗饗」、「旭集」今年也紛紛推出吃到午夜的22:30～01:00跨年場餐期，當天將增加特色料理，部份也加碼跨年表演。根據饗賓餐旅統計，「饗饗」、「旭集」跨年檔期每人3090元＋10%，目前已全訂滿，「饗 A joy」則高達4,880元＋10%，據悉還有位子可訂。泰式料理「饗泰多」微風松高店，也首度於晚餐餐期推出泰式Buffet，每人1888元＋10%。

▲「饗饗」、「旭集」的跨年檔期每人3090元＋10%，目前已全訂滿。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「饗饗」、「旭集」的跨年檔期每人3090元＋10%，目前已全訂滿。（圖／記者葉盛耀攝）

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