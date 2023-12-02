67歲陳慕義剛拿金馬獎驚曝失智徵兆 孤僻個性「退休當流浪漢」
67歲陳慕義剛拿下金馬60最佳男配角獎，在拍攝中的新戲大愛《你好，我是誰2》飾演失智症初期的患者，他心直口快地說：「我自己好像就有點像（失智）。」因為平常生活中本來就容易「突然小lag」，在演出失智症時，他認為最重要的是要有同理心，才能把症狀不誇大的正確詮釋出來。現實中，他有2個寶貝女兒，年老後「不會把自己丟給女兒」，雖然他對未來的事會稍微想一下，「我本來就打算要活到100歲，所以我覺得時間還很長」。總之，他現階段就是要照顧身體、關心周遭親友，活在當下。
記者蔡依庭／綜合報導
陳慕義透露家族都很長壽、平均90歲左右，準備好以後去當「流浪漢」，因為全台都有朋友，可以輪流去拜訪，不要麻煩到女兒，能有選擇，也盡量不要去安養機構「因為我不擅於跟人相處」。等到真的無法自主時，他說：「那個時侯再打算吧！」生命會如何停止是沒辦法預測，他用台語說「想太多ㄍㄟ艱苦」。
他的2個女兒從小到大都沒讓他操心，笑說：「可能是覺得這個爸爸是個壞榜樣。」他們父女感情很好，到現在都會親自買菜下廚給女兒吃，每周都有固定3人聚餐，相處很舒服。3個人的生活哲學就是「不過任何節日」，因為每天都要快樂，不只生日快樂。
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