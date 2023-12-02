NBA／勇士「剛果野獸」被Kerr盛讚　防守Leonard和George卻零犯規

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除了先發的Moody、Thompson守得不錯之外，替補Kuminga也被點名稱讚，Kerr在受訪時表示：「這太棒了，他這場沒有犯規，一次都沒有。而且他在場上是守Kawhi和Paul George。這場比賽很艱難，他發揮了自己的運動能力，上半場就拿下了5個籃板。」
Kerr坦言像Kuminga這種年輕球員要在勇士隊得到發展空間不容易，「我為他感到非常高興，因為JK是一個很棒的年輕球員。他非常渴望，他有時會像很多年輕球員一樣感到沮喪，最近事情並沒有按照他的方式發展，但他仍繼續保持、並且得到了回報，我真的為他感到高興。」
上賽季頻繁進出輪換陣容後，Kuminga一直保持耐心，準備好等待自己的號碼被叫到，球隊射手Klay Thompson認為只有天空才是他的極限，「他可以做到一些你無法教的事情，尤其是他突破籃框的能力。他投籃出色，並且在和一些世界上最好的球員的比賽時表現出色。看到他成長真是令人高興。有時我們忘記了他只有21歲，他還有大好的籃球生涯等著他。」
顯然，這一季可以很明顯看到Kuminga的成長，他在面對複雜的選擇時更有耐心，去看隊友、而非籃框，而這正好是融入勇士體系的關鍵。Draymond Green對於這位小將傳球視野的提升讚不絕口，「（K湯這場的爆發）始於Jonathan Kuminga在底角給他一次手遞手傳球，其實JK那時本可以出手的，但他往上提、並且順利掩護交球給Klay，讓後者命中外線。在暫停時我告訴他：『你剛剛做得很棒』。」