中國出現罕見極光！「台灣、日本」可觀賞機率曝：還有3天有機會
絕美極光昨（1）日罕見出現在中國，包含首都北京在內也看得到。台北市立天文館技佐許晉翊表示，當太陽風暴發生強度特別強，在較低的緯度也會出現極光，如這一波的太陽風暴約中等以上，包括中國北京、日本北海道在未來3天內都還有機會看到極光，而台灣位在北緯25度，這一波強度不夠，不過可以期待2025年會有一波太陽活動極大期。
記者鍾怡婷/綜合報導
太陽表面在11月29日發生名為「太陽閃焰（solar flare）」的強烈爆炸，釋放出的四次等離子體到達地球表面，與地球磁場衝突引發地磁暴，導致極光廣範圍發生。中國氣象局發布大地磁暴預警，昨（1）日中國東北部多地，包含首都北京出現極光，黑龍江漠河北極村、北京懷柔等地，陸續有民眾拍攝到極光，並上傳到微博等熱門平台，相關話題還登上熱搜。
台北市立天文館技佐許晉翊解釋，太陽風暴引發地磁暴所出現的極光現象，通常出現在緯度越高的地區，不過當太陽風暴等級越強，在較低的緯度也能觀賞得到極光。
而11月29日這一波太陽風暴等級約為中上，雖然規模不大，但極光卻意外清晰，接下來的3天內只要北緯高於35度以上的地區，在夜晚沒有光害的地區都有機會觀賞得到極光。包括北緯39度的北京、北緯41度的日本北海道等，而台灣位在北緯25度，這一波強度不夠，並無法觀賞到極光現象。
許晉翊進一步說明，根據過往數據顯示，極光出現的最低緯度是在北緯23度，屬於非常稀有的現象，雖然這一波太陽風暴等級不夠，不過約在2025年時太陽達到極大期，是近10年觀賞條件最佳的時機，但也僅有百萬分之一的機率有機會在台灣看見極光。
建議想在亞洲觀賞到極光的民眾，還是可以把握2025年太陽極大期出現時，前往更高緯度地區追極光，想要提前關注太陽風暴發生時間，可進一步在「美國國家海洋暨大氣總署太空天氣預報中心」查詢相關資訊。