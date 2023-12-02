蔡尚樺驚傳劈腿後首發聲！與林秉聖祕戀被抓包 4字訴心聲被酸爆
34歲美女主播蔡尚樺驚爆和T1「台新戰神」籃球員林秉聖祕戀中，被網友抓包兩人在IG開戀愛小號，她透過經紀人解釋，已經跟交往11年的台積電男友「交大仔仔」易鼐恩冷靜分手，有人展開追求，卻未澄清網友對她劈腿兩男的質疑，沉寂數日後，她終於在社群平台上以4字發表心情，強調要「專注工作」。
記者江芷稜／綜合報導
曾獲金鐘獎主持人獎的蔡尚樺，工作相當斜槓，曾擔任T1籃球聯盟策略行銷長，因此與林秉聖關係越走越近，8月被拍到私下聚會，還把林秉聖帶回香閨，當時她宣稱彼此是「好朋友」，更約前男友「交大仔仔」與林秉聖一起聚會，事後刻意曬出合照，營造三方都很熟識的感覺，沒想到被網友抓包她們IG開戀愛小號互相追蹤，男方疑似也有另一半，被質疑是雙重劈腿。
不過，蔡尚樺事後解釋和男友分手後，有人展開追求，未說明是否無縫接軌，好友曾國城年初才跟她和男友聚餐，得知她11年情斷，認為非常可惜，受訪時表態希望她們能復合。蔡尚樺（1）日在爆發感情風波後，首度在社群平台貼出工作照，曬出躲在後台專心看腳本的模樣，並寫道「專注工作」，不願受到輿論影響，要以事業為優先。
而球員林秉聖先前就因雙重合約，同時簽約PLG新竹攻城獅、T1台新戰神兩隊被罵翻，IG上滿滿都是負面留言，他在爆發祕戀蔡尚樺新聞後，持續在健身房認真重訓，卻被網友繼續酸爆「雙份合約，雙重戀情」，也有人狠酸蔡尚樺「交大仔仔就是太專注工作才淪落到一場空！工程師的悲歌呀」、「敢做不敢承認，也不解釋清楚模糊帶過，還在那邊裝無辜拍美照，有夠做作」，也有人安慰她「加油！不要被打倒了」、「讚讚，不必理會酸民」、「還是說聲加油！相信你可以比九把刀、羅志祥紅的」！
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