DJ SODA下班巧遇蔣萬安 女神被迷倒：我沒看過這麼帥的市長！
南韓DJ黃素熙（SODA）不僅擁有甜美臉蛋，身材也十分有料，平時常在社群平台分享養眼辣照，IG多達533萬人追蹤，近日她再度為工作來台灣，昨（1）日在粉專分享和台北市長蔣萬安相見歡的影片、照片，被對方高顏值迷倒的她，驚呼：「從來沒看過這麼帥的市長！」
記者楊穎軒／綜合報導
昨天晚上，蔣萬安出席繽紛耶誕玩台北活動，結束後在台北101購物中心門口巧遇DJ SODA，兩人一陣寒暄，並在媒體面見擺出臉頰、手指愛心，留下難得的合照，SODA還拿著手機與蔣萬安玩自拍，SODA在粉專發文：「我來見台灣台北市長！！第一次見到這麼帥的市長～」附上害羞摀嘴的表情符號。
貼文發布不到半天，吸引2.5萬人按讚、瀏覽，網友搞笑虧：「太爽了吧！安哥」、「蔣萬安我記住你了」、「市長太讚了吧」、「市長加給」、「可惡」！其他人欣喜表示：「哇哇哇！竟然跟市長拍照」、「我們帥氣的市長」、「男帥女美」！蔣萬安留言：「Welcome to Taipei !」SODA回覆：「I love Taipei !」
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