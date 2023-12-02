黴漿菌很難不流行！台灣自帶「2不利條件」 醫：院內疫情已升溫
中國大陸北方黴漿菌肺炎疫情嚴重，緊接著韓國、丹麥及瑞典也疫情升溫，引起台灣國民恐慌。對此，台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民昨（1）日示警，台大醫院黴漿菌陽性個案正在持續增加中，且台灣還有2大不利因素，包含周遭國家爆發黴漿菌疫情，以及過去4年沒有黴漿菌流行，再加上免疫負債影響，未來1至2個月內黴漿菌疫情流行起來的可能性相當高。
記者賴禹妡／綜合報導
黃立民昨日出席「秋冬季節病毒蓄勢待發─公私協力攜手全民做好準備迎接挑戰」記者會時，指出台灣目前免疫負債情形嚴重，從流感疫情就能看出端倪。今年台灣流感從年初一直到現在都仍持續流行，且還罕見地同時爆發A型H1N1、H3N2、B型3種流感病毒。再加上流感重症死亡案例通常是年長者，但今年卻出現兒童死亡個案，因此推測目前流感疫情較為嚴重，按照世界各國的經驗來看，預估免疫負債要2年才能還完。
黃立民表示，黴漿菌潛伏期較長，可達1至2週，是慢性細菌感染的一種，且一年四季都有可能流行。目前黴漿菌疫情在台灣低度流行，其實台大醫院黴漿菌陽性個案已經在持續增加中，接下來1、2個月大概很難不流行。且台灣有2大不利因素，第一是國內約每4年發生1次黴漿菌疫情，台灣上次爆發是在新冠肺炎疫情前的2019年，時間點恰好對上；第二是只要鄰近國家開始流行，一年內台灣也很難跑掉，黃立民預計國內將於明年農曆年後爆發黴漿菌疫情，大約春季開始流行，並持續約3個月。
至於如何預防，黃立民透露現在尚未有疫苗可以預防肺炎黴漿菌，但可以接種流感疫苗、新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗等，防止呼吸道傳染疾病感染。另外，呼吸道防護可以透過戴口罩、勤洗手、與病患保持距離等，來防止病毒侵入。