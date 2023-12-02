台灣隊長跨海尋求支持 賴清德、楊曜澎湖聯合競總成立
賴清德楊曜聯合競選總部成立大會，2日上午在馬公文澳祖師廟前廣場舉行，會場大約湧入1200名熱情支持者不畏澎湖季風力挺「美德贏台灣」。賴清德致詞時承諾，會全力以赴讓台灣走在正確的道路上，未來將推動「平行台灣」，讓全台縣市不分大小共同發展，同時也拜託澎湖鄉親繼續支持，中央地方都有好名聲的立委楊曜競選連任。不過造勢活動一開始，一位婦人因為低血糖暈倒，經前縣長高植澎醫師協助搶救，並經主辦單位緊急叫救護車送往三總澎湖分院急救，所幸處理得當已於11點左右康復出院。
記者張茂雄／澎湖報導
吹了幾天的東北季風之後，澎湖今天難得出現大太陽，除了主角總統參選人賴清德、立委楊曜連袂出席外，行政院院長陳建仁、縣長陳光復、行政院南辦副執行長陳慧玲、議員呂黃春金、蔡清續、蘇育德、馬公市長黃健忠、代表吳武宗、信賴之友會前縣長高植澎、會長辛伊堯、澎湖黨部主委顏家康等人展現大團結，現場並湧入大約1200名支持者，一起到場力挺「美德贏台灣」。
賴清德強調，堅持走對的路一定能出頭天，民進黨執政下國家財政穩健，國際能見度越來越高，國際友人越來越多，台灣與香港的差別就是台灣擁有主權，國家的未來大家一起，澎湖要發展、國家要進步，2024團結一致顧好台灣。
賴清德提出，健康台灣未來將成立癌症基金，減緩患者生活與經濟上的壓力，同時讓患者獲得最適當的醫療資源，力拚健康台灣。另外，國家將推出高中職免學費，除此更要照顧家境清寒的學子，未來將推動依照總收入計算的助學補助。至於他與蕭美琴默契良好，從政資歷完整，從地方到中央，無論是國政還是外交都是國家最好的選擇。
行政院長陳建仁說，總統、立委、政黨票都要投給執政黨，因為民進黨執政八年，面對疫情守住台灣，即便在境外勢力的壓力下，依然順利讓台灣在國際上架，民進黨無論是國政還是外交都是最有經驗，最專業的政黨。他也推薦立委成績100分的楊曜，這麼「認真做」的楊曜一定要讓他選上，繼續來為澎湖爭取最大的權益。
將挑戰4連霸的立委楊曜，在現場展現出經營地方的堅強實力，每一位鄉親他都勤懇的上前握手，他一路感謝鄉親支持，強調這一戰不只是立委的選舉，更是國家方向的選擇，懇請鄉親一起堅定的守護台灣，同時也支持他繼續服務地方。