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亞錦賽明天開打！大巨蛋周邊交通攻略一次看　這6線有免費接駁車

▲亞錦賽將在明（3）日到12月10日於台北大巨蛋開打，周邊交通除了捷運藍線可坐到國父紀念館下車之外，還有16線公車，並有6線接駁專車。（圖／遠雄提供）
▲亞錦賽將在明（3）日到12月10日於台北大巨蛋開打，周邊交通除了捷運藍線可坐到國父紀念館下車之外，還有16線公車，並有6線接駁專車。（圖／遠雄提供）

記者葉盛耀/綜合報導

2023第三十屆亞洲棒球錦標賽（亞錦賽）將在明（3）日到12月10日於台北大巨蛋開打，台北市政府交通局鼓勵球迷「搭公車、坐捷運、不開車」，除了捷運藍線可坐到國父紀念館站下車前往之外，還有16線公車，並有6線接駁專車可直達大巨蛋，外縣市民眾則可搭乘台鐵、高鐵轉乘捷運、接駁車及公車前往觀賽。

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「2023年第30屆亞洲棒球錦標賽」將於112年12月3日至12月10日於臺北大巨蛋舉辦，「姐姐」謝金燕也確定成為首位登上台北大巨蛋演出的歌手！12月3日亞錦賽台、韓開幕戰，謝金燕將擔任開場演出嘉賓。而周邊大眾運輸便捷，台北市政府交通局特別呼籲民眾「搭捷運」、「坐公車」、「不開車」前往活動會場，並列出捷運、公車與接駁車三種方式。

一、搭捷運

📍搭乘捷運板南線（藍線）至「國父紀念館站」，由出口5或出口4出站，經忠孝東路四段通廊前往球場。

📍外縣市之民眾，如搭乘台鐵、高鐵，可搭至臺北車站或南港車站後，轉乘捷運板南線至國父紀念館站。

▲亞錦賽明日開打，交通建議可搭乘捷運板南線至「國父紀念館站」，由出口5或出口4出站，經忠孝東路四段通廊前往球場。（圖／記者葉盛耀攝）
▲亞錦賽明日開打，交通建議可搭乘捷運板南線至「國父紀念館站」，由出口5或出口4出站，經忠孝東路四段通廊前往球場。（圖／記者葉盛耀攝）
二、坐公車

大巨蛋周邊計16線公車路線，將視客況機動加密班次：

📍捷運國父紀念館站（光復）：202、204、254、278、282、288、 672與承德幹線。

📍捷運國父紀念館站（忠孝）：202、212、212直、299、600、919、臺北觀光巴士紅線、忠孝幹線。

📍聯合報：202、212、212直、270、299、600、919、忠孝幹線、仁愛幹線。


三、免費接駁

遠雄巨蛋公司於光復南路規劃松山車站線、台北101/世貿線與松山機場線等3線；忠孝東路側規劃捷運忠孝復興線、捷運公館線與臺北車站線等3線，共6線活動免費接駁車，班距約10-30分鐘一班。

📍松山車站線：松山車站→大巨蛋(光復南路)。

📍台北101/世貿線：捷運台北101/世貿站→市政府（市府）→大巨蛋(光復南路)。

📍松山機場線：臺北小巨蛋→松山機場→南京公寓（捷運南京三民）→大巨蛋(光復南路)。

📍捷運忠孝復興線：捷運忠孝敦化站→捷運忠孝復興站→微風廣場→大巨蛋(忠孝東路)。

📍捷運公館站線：捷運科技大樓站→捷運公館站→大巨蛋(忠孝東路)。

📍臺北車站線：臺北車站（東三門）→大巨蛋(忠孝東路)。

▲因應亞錦賽開打，台北市政府交通局鼓勵球迷到大巨蛋「搭公車、坐捷運、不開車」，也製作圖表教民眾周邊交通攻略。（圖／台北市政府交通局）
▲因應亞錦賽開打，台北市政府交通局鼓勵球迷到大巨蛋「搭公車、坐捷運、不開車」，也製作圖表教民眾周邊交通攻略。（圖／台北市政府交通局）

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