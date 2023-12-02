亞錦賽明天開打！大巨蛋周邊交通攻略一次看　這6線有免費接駁車

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一、搭捷運
📍搭乘捷運板南線（藍線）至「國父紀念館站」，由出口5或出口4出站，經忠孝東路四段通廊前往球場。
📍外縣市之民眾，如搭乘台鐵、高鐵，可搭至臺北車站或南港車站後，轉乘捷運板南線至國父紀念館站。
二、坐公車
大巨蛋周邊計16線公車路線，將視客況機動加密班次：
📍捷運國父紀念館站（光復）：202、204、254、278、282、288、 672與承德幹線。
📍捷運國父紀念館站（忠孝）：202、212、212直、299、600、919、臺北觀光巴士紅線、忠孝幹線。
📍聯合報：202、212、212直、270、299、600、919、忠孝幹線、仁愛幹線。
三、免費接駁
遠雄巨蛋公司於光復南路規劃松山車站線、台北101/世貿線與松山機場線等3線；忠孝東路側規劃捷運忠孝復興線、捷運公館線與臺北車站線等3線，共6線活動免費接駁車，班距約10-30分鐘一班。
📍松山車站線：松山車站→大巨蛋(光復南路)。
📍台北101/世貿線：捷運台北101/世貿站→市政府（市府）→大巨蛋(光復南路)。
📍松山機場線：臺北小巨蛋→松山機場→南京公寓（捷運南京三民）→大巨蛋(光復南路)。
📍捷運忠孝復興線：捷運忠孝敦化站→捷運忠孝復興站→微風廣場→大巨蛋(忠孝東路)。
📍捷運公館站線：捷運科技大樓站→捷運公館站→大巨蛋(忠孝東路)。
📍臺北車站線：臺北車站（東三門）→大巨蛋(忠孝東路)。