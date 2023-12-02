台南將軍區槍響！情侶吵架友人無辜遭波及命喪槍下 警追3槍手中
昨（1）日晚間8時許，台南將軍區將軍里1戶三合院民宅傳出槍響，一名43歲黃姓男子臉部右側鼻孔中彈送醫不治，案經台南市刑大、學甲警分局組成專案小組漏夜追查，今（2）日已陸續帶回案發現場10名相關人釐清案情，並鎖定涉嫌開槍逃逸的莊姓男子和2名同行的謝姓男子，目前持續追捕中。
記者林莞茜／綜合報導
經警方初步調查，此案疑為感情糾紛而早對方持槍行兇，爭吵原因疑似是凃男懷疑從事看護工作的鄭姓女友另結新歡，雙方晚間發生口角，鄭女向同事莊姓男子等人訴苦，莊男和同行的謝男為了替鄭女討公道爆發衝突，過程中有人開槍，恰巧射中無辜在場的43歲黃姓男子臉部右側鼻孔，當場倒地，嚇得鄭女趕緊報案救人，開槍的莊男、謝男見狀驚慌逃逸。
警方獲報後趕到現場，發現黃男已無生命跡象，經緊急送往奇美醫院搶救後，仍因傷重宣告不治，後續帶回當下還留在現場的鄭女、2名男子進行偵訊，並在現場找到遺留的一枚彈殼；經專案小組追查，今日再帶回當時在場的10名關係人問訊，然而開槍的莊男等3人已逃逸無蹤，目前正全力緝凶中。
轄區學甲分局指出，本案為單純感情因素而持槍行兇，除儘速將犯嫌查緝到案之外，並於近期內持續執行肅槍掃黑專案，務必將擁槍自重歹徒繩之以法，讓民眾免於恐懼。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110