因「這事」讓賴清德三拳　韓國瑜：第四次我就要還手了

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致詞時韓國瑜提到，民進黨總統參選人、副總統賴清德連續兩天修理他，說要阻止他當立法院長，批他「這個委員這麼差、這麼懶、這麼不認真」，韓說「但是武林高手在擂台上，我願意讓賴副總統三拳，他可以再打我一次，沒關係，我不還手。」
韓國瑜透露，賴清德在2020年與蔡英文搭檔參選總統時與他競爭，從來沒有對他口出惡言，「我謝謝他這份情，他打了我兩拳，我不還手」；韓另提到，自己選高雄市長時，從來沒有罵過對手陳其邁一句話，很多人向他提議，陳其邁爸爸貪汙，可以藉此攻擊陳，但他認為不可行，因為人不能選擇自己的爸爸媽媽；2020年他選總統時，也沒有罵過蔡英文，只有說民進黨貪汙腐敗太嚴重。
韓國瑜說，身為政治人物，了解選票一票一票由人民投下，要懷著感恩的心為選民服務，這是政治這個行業最重要的情操，也是最重要的自我要求。他很清楚一個優質立委最大的養分、最大的生命力及動能來自選民的選票，但一個選民卻是非常渺小脆弱，因為四年只有這一次機會，投錯了人、選錯了總統、選錯市長、選錯立委，即使他們貪汙舞弊也沒辦法。
韓提到，台灣現在連專辦立委、部長、院長、正副總統貪汙的特偵組都沒有，他並批評民進黨貪汙的程度，連民進黨創老元老的前立委許國泰都批現在的民進黨「貪汙腐敗無法無天」。
韓國瑜呼籲支持者，這次總統大選一定要睜亮眼，全力支持愛護中華民國、要成立特偵組、專門懲治貪官污吏，給「侯康配」一個機會，他並提到，自己重新再回政壇，今天在此場合，向人民保證，44歲當他心中離開人民時他離開立法院，這次他再次回到立院，心中一定充滿台灣人民，一定負該負的責任，同時再次向賴清德喊話，「再打我一次，第四次我就要還手了。」