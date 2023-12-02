亞錦賽／王貞治投出大巨蛋歷史性第一球 讚比東京、福岡巨蛋更好
亞錦賽將於12月3日在台北大巨蛋開打，今（2日）舉行開幕典禮，邀請到世界全壘打王「OH桑」王貞治作為開球嘉賓，投出了歷史性的第一球，還向台北市長蔣萬安、世界棒壘球總會會長Riccardo Fraccari及理事長辜仲諒贈送了紀念球棒，並表示台灣有了大巨蛋之後，台灣棒球一定會改變。
記者路皓惟/台北報導
王貞治在致詞中表達了對市長蔣萬安、會長Riccardo以及棒協理事長辜仲諒的感謝。他回憶起東京巨蛋開幕，分享了自己當時站在草皮上的激動心情，王貞治強調，「環境造英雄，台北大巨蛋啟用，台灣未來棒球一定會改變，希望大家能夠爭取機會，為台灣加油 。」
王貞治還對台北巨蛋給予了高度評價，認為它不遜色於日本的東京和福岡巨蛋，甚至更好。他期望在這裡比賽的選手們要有自信，為國家和亞洲贏得榮譽。
此外，王貞治也對在場的中華隊教練和球員精神喊話，表示一定能夠擊敗韓國。同時，「OH桑」也期待3年後的WBC經典賽，日本和台灣能攜手前往美國，相約決賽相見。
「看到台灣打進經典賽決賽是我的希望，希望台灣球員們能達成我這個希望，大家能夠為國家加油盡一分力，祝福台灣棒球未來成功發展。」王貞治說。
市長蔣萬安頒發榮譽市民證給王貞治，同時致贈北市紀念瓷盤，而「OH桑」則贈送了紀念千名球棒。最後，在辜仲諒的蹲捕下，王貞治開出了大巨蛋的歷史第一球，並為大巨蛋留下了自己的手印，見證台灣棒球發展的一大里程碑。
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