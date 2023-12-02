林襄裸露上空照太香了！僅用雙手抱胸誘人 聯名款開賣就秒殺
樂天啦啦隊女神林襄與設計師申子芹兩度合作，走上東京、台北時裝週舞台，大膽嘗試跨界發展，卻因為伸展秀妝容太特殊，被嘲笑「被化妝師有仇」，讓粉絲相當心疼，如今林襄攜手申子芹推出「Seivson x林襄聯名系列」服飾，開賣當天隨即秒殺，帶貨功力驚人，林襄即將發行的第三本寫真書《襄水》也提前曝光美照，她大膽裸露上半身，僅用雙手抱胸，以上空姿態展現聯名款褲子，襄民們都直呼「真的太香了」。
記者江芷稜／綜合報導
林襄以裸著上身、紅長髮造型，拍攝聯名衣的時尚形象照，每張照片對品牌意義詮釋得十分到位，呈現出品牌想傳達的設計意涵，獨家設計的聯名標誌是以林襄喜愛的動漫《美少女戰士》概念，將Seivson LOGO與林襄親簽文字結合，加入設計靈感「月亮符號」的全新形象LOGO。
這系列聯名服飾為了讓每個人都能穿的休閒裝充滿設計感，設計開發期很長，花非常多的心思。除了以Seivson 和 Mizuki 刺繡草寫LOGO為主題，並加入代表女性月亮的力量圖案，最特別的獨家設計是立體圓弧月亮褶，讓版型有特殊的變形變化，是高度設計工藝的展現，國際級設計師品牌才有的獨家設計手法。
結果林襄聯名款開賣首天就售罄，不斷追加貨源，證明她的獨特魅力驚人，據了解，林襄也大膽和身兼經紀人與攝影師的莉奈挑選第三本寫真書《襄水》的作品當服飾印刷圖，透過再製與黑白照來呈現，隱晦的方式來呼應看不清的氛圍，透過有療癒系攝影師的莉奈掌鏡，這次局部強調著林襄的標誌與性感與藝術感呈現，透過照片傳遞美與女力的意念，收藏穿著的不只是服裝，更是大膽叛逆愛自己的信仰。
林襄拍攝寫真書展現好身材，E罩杯經常被質疑有人工嫌疑，她強調自己全天然，還開放讓媒體觸碰胸部驗貨，態度相當大方，只是面對網友不斷地質疑，她在Thereads社群平台感嘆，「怎麼感覺全世界都要逼我承認沒做過的事情，他們才會開心、才會滿意，當人好累」，再度否認胸部動過手術。
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