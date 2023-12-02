俄烏戰爭陷入膠著！蒲亭宣布再增兵17萬人：應對北約擴張威脅
俄烏戰爭已經邁入第22個月，雙方前線近期似乎陷入膠著。而克里姆林宮宣布，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨（1）日已簽署一項法令，將俄羅斯軍隊規模增加17萬人，讓俄羅斯武裝部隊總人數增加至220萬人，現役軍人達到132萬人。俄羅斯國防部表示，擴軍是為了應對北約組織的擴張和在烏克蘭的特別軍事行動。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《衛報》報導，這是自2018年以來俄羅斯第二次擴軍，蒲亭曾在2022年8月下令增兵13.7萬人。俄羅斯國防部特別強調，增加軍隊規模不等於「擴大徵兵規模」，新添的兵員將透過募軍的方式找來志願者逐步補充。
俄羅斯國防部長紹伊古（Sergey Shoygu）去年曾指出，俄羅斯需要150萬現役軍人才能保障國家安全，但紹伊古並沒有訂出擴充軍隊規模的具體時間表。
俄烏戰爭爆發後，俄羅斯已多次採取措施擴軍，除了兩次簽署法令增加軍隊規模外，也曾在去年9月動員30萬名預備役軍人，並於今年將義務兵役年齡上限由27歲提高至30歲，同時更加積極以合約招募服役軍人，甚至向獄中囚犯提供合約。
俄羅斯前總統，俄羅斯安全委員會副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）表示，今年截至12月1日止，已以合約招募了超過45.2萬人從軍。