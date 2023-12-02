雲林虎尾詭異命案！父母弟弟幫驅魔　手伸進喉嚨「抓鬼」釀悲劇

自爆民眾黨快破產　柯文哲：選戰靠小額募款、感謝年輕人捐便當錢

▲民眾黨總統參選人柯文哲到中和幫黨籍立委參選人邱臣遠站台。（圖／記者林調遜攝，2023.12.02）
▲民眾黨總統參選人柯文哲到中和幫黨籍立委參選人邱臣遠站台。（圖／記者林調遜攝，2023.12.02）

記者呂炯昌／新北報導

藍白整合失敗，民眾黨總統參選人柯文哲昨日接受節目專訪時自爆，民眾黨現在水位很低，加上要辦造勢還有廣告，預估要2億多，直言民眾黨快要破產了。柯文哲今（2）日受訪表示，這場選戰到現在為止，是靠小額捐款撐到現在，他也感謝年輕人捐款給民眾黨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲、邱臣遠中和聯合競選總部下午成立，民眾黨黨團立委、北市議員林珍羽、張志豪、陳宥丞、黃瀞瑩，以及民眾黨不分區立委參選人黃國昌、黃珊珊也都到場。媒體聯訪時詢問昨天上節目講民眾黨財務吃緊快破產了，目前財務能撐完辦8場造勢嗎？柯文哲表示，其實台灣民眾黨從頭到尾都瀕臨破產邊緣，但還是一路撐到現在，所以還是非常感謝大家，這場選戰到現在為止，真的是靠小額捐款撐到現在，這是台灣人民力量的顯現。

柯文哲說，「我們一定要跟台灣人民證明一次，選舉不一定要像國民黨、民進黨那種選舉方式」，今天當然場地太小了，所以還是要感謝大家熱情來參與，相信大家也不是遊覽車載來的，發兩個便當，還要看看是不是雙主菜便當，大家都自動自發的來，所以剛才上台第一句話就是感謝大家，「感謝大家對我們的支持」。

媒體詢問網友翻出副手吳欣瑩日前在立院質詢的照片，抨擊她穿著名牌質詢貧富差距問題，對此，柯文哲表示，「我們也不用避諱，她就是有錢人家出生，所以她穿著那個，難道你故意要讓她穿成乞丐裝，才可以去國會上面質詢嗎？」

柯文哲強調，每一個人做好他的工作，每一個人正常表現他自己的行為，這樣就好了，他一直希望台灣是一個比較誠實、比較正直的社會，而不是每一個人看起來都很假。

媒體問民眾黨要跟年輕人募款，但有媒體人認為年輕人其實錢不多，要怎麼募款？柯文哲表示，他要非常感謝，因為黃國昌有發起募款500元，其實500塊在台北市還可以買4到5個便當，所以非常感謝這些年輕人捐助他的便當錢來支持我們。

媒體問明日到台中參加蔡璧如造勢活動，但是國民黨立委參選人與競選主委盧秀燕在柯文哲到場前就先離開，藍白合示範區是否顯得尷尬？柯文哲說，我們活在世界上自然就好，大家方便就好，所以也不會故意讓人家尷尬，他覺得每個人就是很自然，所以為什麼他這次的競選主題曲叫做「簡單的人」，希望每個人在這個社會只要很簡單的做事，大家就可以在這個社會安居樂業，這是我的期望，也是對台灣未來的一個期望。

▲民眾黨總統參選人柯文哲到中和幫黨籍立委參選人邱臣遠站台。（圖／記者林調遜攝，2023.12.02）
▲民眾黨總統參選人柯文哲到中和幫黨籍立委參選人邱臣遠站台。（圖／記者林調遜攝，2023.12.02）

更多「2024大選」相關新聞。

遭質疑挺柯建銘態度反覆　柯文哲：8年前不知道民進黨那麼爛

柯文哲、吳欣盈合體幫邱臣遠站台　電視台攝影記者突昏倒送醫

巷仔內／缺組織！陸戰弱點浮現　柯文哲靠黃國昌加強空戰扭轉劣勢

吳欣盈哽咽談前段婚姻　柯文哲緩頰：人家難過為何還問

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞