自爆民眾黨快破產　柯文哲：選戰靠小額募款、感謝年輕人捐便當錢

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柯文哲說，「我們一定要跟台灣人民證明一次，選舉不一定要像國民黨、民進黨那種選舉方式」，今天當然場地太小了，所以還是要感謝大家熱情來參與，相信大家也不是遊覽車載來的，發兩個便當，還要看看是不是雙主菜便當，大家都自動自發的來，所以剛才上台第一句話就是感謝大家，「感謝大家對我們的支持」。
媒體詢問網友翻出副手吳欣瑩日前在立院質詢的照片，抨擊她穿著名牌質詢貧富差距問題，對此，柯文哲表示，「我們也不用避諱，她就是有錢人家出生，所以她穿著那個，難道你故意要讓她穿成乞丐裝，才可以去國會上面質詢嗎？」
柯文哲強調，每一個人做好他的工作，每一個人正常表現他自己的行為，這樣就好了，他一直希望台灣是一個比較誠實、比較正直的社會，而不是每一個人看起來都很假。
媒體問民眾黨要跟年輕人募款，但有媒體人認為年輕人其實錢不多，要怎麼募款？柯文哲表示，他要非常感謝，因為黃國昌有發起募款500元，其實500塊在台北市還可以買4到5個便當，所以非常感謝這些年輕人捐助他的便當錢來支持我們。
媒體問明日到台中參加蔡璧如造勢活動，但是國民黨立委參選人與競選主委盧秀燕在柯文哲到場前就先離開，藍白合示範區是否顯得尷尬？柯文哲說，我們活在世界上自然就好，大家方便就好，所以也不會故意讓人家尷尬，他覺得每個人就是很自然，所以為什麼他這次的競選主題曲叫做「簡單的人」，希望每個人在這個社會只要很簡單的做事，大家就可以在這個社會安居樂業，這是我的期望，也是對台灣未來的一個期望。
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