▲吃黃豆導致性早熟？　營養師闢謠！國宴主廚曝光備餐技巧

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此次賽事邀請到飲食生活作家葉怡蘭、國宴御廚雷議宗、癌症關懷基金會董事長陳月卿、執行長黃翠華及營養師黃淑惠擔任組成專業評審團，為比賽做全方面評比。
國宴主廚小技巧 黃豆催芽去脹氣添風味國宴御廚雷議宗指出，大豆是非常健康的食物，但許多人因為不喜歡豆味或是怕脹氣所以不喜歡吃，建議烹煮黃豆及黑豆之前，先浸泡8-12小時，讓豆子有小芽發出，此步驟稱之催芽，目的是讓豆子產生酵素，讓營養變成更小的分子，能有更好的吸收，避免脹氣，而且風味也最好。
作家葉怡蘭表示，「認認真真面對生活的每一刻」就是把生活過好的訣竅與真諦。現在的孩子們有太多選擇及環境刺激，因此更應該從小養成專注當下習慣，每日三餐對健康尤其重要，家長與小朋友一起料理是最好的身教，透過備餐時透過一些小技巧，如：挑選不同顏色的食材、使用不同的烹飪方式，增加餐點營養豐富度，為健康加分。
大豆健康無負擔 優質蛋白質來源黃翠華執行長表示，大豆擁有完整人體必需的胺基酸，為蛋白質食物類「豆魚蛋肉」中重要性排行榜首位，是相當優質的蛋白質來源，富含不飽和脂肪酸但不含膽固醇，可以降低心血管疾病的風險，含有膳食纖維可促進腸胃蠕動，維持腸道健康，天然大豆及其製品是目前最推薦的蛋白質來源，部分大豆製品鈣含量高（如：板豆腐），更是補鈣的好食材。
親子「豆」陣打造 健康創意料理比賽共分2階段，初賽時評審們就討論得非常激烈，最後選出6組進入決賽，比賽時家長與小朋友同心協力、全神貫注製作並且分享創作理念。評審團表示，豆類料理難度非常高，但是看到大家的料理成品非常驚豔，給予非常高的評價。
本屆金牌料理王由悅樂家族（俞悅樂小朋友）獲得，悅樂家族是第2次參賽，在第1屆獲得銀牌料理王的優異成績，這次參賽的料理「豆乳pasta佐毛豆漢堡排」獲得評審一致高票肯定。
銀牌由R赫家族（張元赫小朋友）及湘湘家族（邱郁湘小朋友）獲得，R赫家族製作「日式雙豆大阪燒」，讓小朋友吃得健康又開心；湘湘家族的料理是「鬆餅的挑豆」，除了銀牌更奪得本屆現場人氣料理王。
癌症關懷基金會董事長陳月卿最後表示，本次比賽主題大豆，生長週期較肉類短，溫室氣體排放量低於肉類，對環境友善兼顧營養，是適合全家大小的吃的食物，基金會不只幫助癌友抗癌，也著重推廣防癌，今年是基金會第2次舉辦料理比賽，活動結合食農教育、營養知識更響應環保永續，期待幫助更多小朋友從小建立飲食營養觀念，遠離疾病，健康成長。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60056
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