iPhone真的比較好！外媒盤點10大理由　安卓粉快來看服不服氣

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根據外媒分析iPhone 勝過Android的原因有以下10點：
📍安全性佳：iPhone每個上架的App都有經過嚴格檢查，藉此確保不含惡意軟體和病毒碼，更具有安全性。
📍蘋果掌控軟硬體：蘋果對iPhone硬體和軟體擁有完全的控制權，確保其最佳化。
📍隱私和安全：Apple封閉生態系統，使得惡意軟體較難滲透。
📍定期更新：駭客和病毒持續更新，iOS系統持續更新，有助於及時防堵解安全漏洞。
📍更人性化的介面：iPhone 使用介面相對友善，透過按鍵或是觸控即可操控直覺操作。
📍更好的品質聲譽：蘋果被公認為全球最具代表性和價值的品牌之一。
📍完整蘋果生態系統：蘋果擁有完整的生態系，從手機、平板、電腦、耳機、手錶等，可以高效率的分享資料。
📍家庭共享：蘋果家庭共享功能，可以允許多個 iOS 裝置和 Apple ID 帳戶進行購買和資料儲存。
📍官方舊換新：蘋果手機由官方提供舊換新和回收政策，讓用戶可以直接在實體店面舊換新，或用郵寄方式，藉此讓果粉可以用更便宜的價格換購新機。
📍更具保值性：iPhone向來擁有更好的保值性，舊機回收的價格相對安卓更具有價值。
外媒洋洋灑灑說著蘋果多項優點，但其實安卓也擁有多項iPhone至今還是無法超車的功能，像是開放的App環境可以擁有更多的App，對於遊戲優化程度高、可以多工視窗、價格相對較具有彈性等。