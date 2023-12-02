快訊／大樂透頭獎保證1億！200萬加碼還有27組　12/1最新獎號出爐

iPhone真的比較好！外媒盤點10大理由　安卓粉快來看服不服氣

▲iPhone好還是Google系統的Android好用，至今依舊爭論不休，就有外媒列出iPhone多項優點，安卓粉絲認同嗎？（圖／記者周淑萍攝）
▲iPhone好還是Google系統的Android好用，至今依舊爭論不休，就有外媒列出iPhone多項優點，安卓粉絲認同嗎？（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

手機兩大陣營，分別為蘋果iPhone的iOS系統單獨佔領一片山頭，另外則是三星領軍的Android陣營，換手機之前最常被拿來討論的就是「iPhone跟Android哪個更好」，對此，近期就有外媒SLASH GEAR盤點了10個iPhone勝出Android手機的原因，身為安卓粉絲會服氣嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據外媒分析iPhone 勝過Android的原因有以下10點：

📍安全性佳：iPhone每個上架的App都有經過嚴格檢查，藉此確保不含惡意軟體和病毒碼，更具有安全性。

📍蘋果掌控軟硬體：蘋果對iPhone硬體和軟體擁有完全的控制權，確保其最佳化。

📍隱私和安全：Apple封閉生態系統，使得惡意軟體較難滲透。

📍定期更新：駭客和病毒持續更新，iOS系統持續更新，有助於及時防堵解安全漏洞。

📍更人性化的介面：iPhone 使用介面相對友善，透過按鍵或是觸控即可操控直覺操作。

📍更好的品質聲譽：蘋果被公認為全球最具代表性和價值的品牌之一。

📍完整蘋果生態系統：蘋果擁有完整的生態系，從手機、平板、電腦、耳機、手錶等，可以高效率的分享資料。

📍家庭共享：蘋果家庭共享功能，可以允許多個 iOS 裝置和 Apple ID 帳戶進行購買和資料儲存。

📍官方舊換新：蘋果手機由官方提供舊換新和回收政策，讓用戶可以直接在實體店面舊換新，或用郵寄方式，藉此讓果粉可以用更便宜的價格換購新機。

📍更具保值性：iPhone向來擁有更好的保值性，舊機回收的價格相對安卓更具有價值。

▲三星Galaxy Z Flip 5、Z Fold 5第一手體驗。（圖／周淑萍攝）
▲安卓勇於擁抱黑科技，同時領先蘋果推出摺疊螢幕手機，iPhone至今尚未有相關產品推出。（圖／周淑萍攝）
外媒洋洋灑灑說著蘋果多項優點，但其實安卓也擁有多項iPhone至今還是無法超車的功能，像是開放的App環境可以擁有更多的App，對於遊戲優化程度高、可以多工視窗、價格相對較具有彈性等。

大學生沒拿iPhone被笑　安卓粉絲曝超強優點：蘋果跟不上！

買iPhone「必送蘋果貼紙」有原因！賈伯斯堅持46年　初代樣式驚人

不是原神！台灣「2023最佳手機遊戲」是它　iPhone、Android通殺

用iPhone拍出美照！蜷川実花2句話揭秘「攝影眼」　拍照小白必學

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞