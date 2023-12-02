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認識候選人政策立場　台灣首個投票諮詢系統iVoter上線

▲想知道哪個政黨的議題立場與自己最相近嗎？台灣首個投票諮詢系統iVoter上線。圖為《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》。（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲想知道哪個政黨的議題立場與自己最相近嗎？台灣首個投票諮詢系統iVoter上線。圖為《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》。（示意圖／NOWnews攝影中心）

記者許家禎／台北報導

2024總統暨立委大選倒數，知道哪個政黨的議題立場與你最相近嗎？國立中山大學政治學研究所結合台灣開放民主守望協會，共同開發iVoter政黨議題立場配對平台，今（2）日宣布正式上線。選民可以輕鬆在電腦或手機填寫15個自己對當前主要公共議題的立場，透過配對計算，得知自己與各政黨在公共議題立場上的接近程度。

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台灣開放民主守望協會理事長、中山大學政治所教授兼所長劉正山指出，近年的選舉，無論是政黨還是候選人，談政見、展現政策立場的意願愈來愈低落，即使選舉公報上有政見，民眾也不見得有興趣消化。理性的民眾若想知道在選人之外還能有什麼參考，往往沒有足夠的管道能提供有系統的政策立場整理。

iVoter平台針對2024年總統大選，匯整了政黨已表態的議題立場共32題，由系統計算並顯示填答者與各政黨的立場的接近程度，將有助選民在投票前，更加理性地認識政黨與自己的立場。

iVoter平台創立者、中山大學榮譽退休教授廖達琪指出，iVoter平台是國內第一個選民投票諮詢系統，2012年由中研院政治所、中山大學政治所、臺灣大學政治系等學術界師生及民間社團所共同打造。

團隊已經見證了2012，2014，2016，及2018年的立委及地方選舉，目前iVoter由台灣開放民主守望協會（TODO-a）來營運，繼續以資訊系統服務，讓民眾透過有趣簡單的過程察覺自己與候選人或政黨的距離。在配對的過程中，民眾會去接觸到重要政策、自己的立場選擇，以及政黨的立場，進而開啟自己的求知及討論的興趣。

劉正山進一步表示，iVoter為2024總統大選所提供的，是系統化整理出的可查證的政黨立場，幾分鐘之內就看見自己與多個政黨立場的差異，也強調民主要深化，需要的就是逐漸壯大的能知、理性、關心公共政策的公民，而iVoter就是其中一個重要的觸發媒介。他說，這是公民社會推動理性選擇的重要一環。


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