假日突擊！高雄市勞工局實施勞檢 抓3工地缺失：罰35萬+勒令停工
高雄市近日連發重大工安意外，市府勞工局趁今（2）日假日期間，由局長周登春率隊至工地實施勞檢，發現有3處工地共出現9項缺失，當場裁罰新台幣35萬元，其中3項作業有立即發生危險之虞，勒令部分停工。勞檢處表示，將嚴格要求作業主管確實在場執行職務，如有因違反規定或因而導致重大職業災害，將依法送辦。
記者林莞茜／綜合報導
高雄工安意外頻傳，11月28日在新興區民生一路一處工地建案，發生污水道崩塌意外，40歲的陳姓工人慘遭活埋，送醫搶救不治，豈料才過兩天，昨（1）日橋頭區一處工地又傳出一名段姓工人，遭鏟土機撞斃。
對此，高市勞工局長周登春，今日率隊前往列管工地實施勞檢，針對預防墜落、倒塌崩塌、物體飛落、感電等安全措施是否依規定設置，並依施工作業內容，加強查核擋土支撐、模板支撐、露天開挖、施工架組配、鋼構組配等營造作業主管，是否依規定在場執行職務。
勞工局表示，突檢發現有3處工地涉9項缺失，已裁罰35萬元，其中3項作業有立即發生危險之虞當場勒令部分停工；其中一處工地正進行模板支撐與組立的作業，經查核作業主管有在場執行職務，周登春提醒作業主管，作業方式與安全防護應依進度預先規畫、確實做好人員管制，並可導入安全工法來減少作業風險。
勞工局勞檢處指出，勞檢處今年已實施營造工地勞檢3276工地次，其中針對有立即發生危險之虞的重大缺失，共計停工134件，罰鍰372件，罰鍰金額共計3162萬元。