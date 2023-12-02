巷仔內／侯康配藍軍全回流　拉攏中間、年輕選民成決勝關鍵

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，這樣的慶祝行情一則以喜一則以憂，喜的是，過去侯友宜民調落到老三，最關鍵的就是藍軍支持者三心二意，沒有完全支持侯友宜，甚至部分人押寶柯文哲，但現在藍軍支持者已經成功回流至近9成，等於快速整隊完成；但憂慮的是，這也代表侯康配的天花板幾乎已應到頂了，若無法吸引中間選民，恐怕難有空間突破。
進一步分析近期民調的細項數字，仍可看到國民黨不少隱憂，第一，侯康配在新北市侯友宜本命區的支持度竟然落後賴蕭配，第二，國民黨在20-29歲、30-39歲的支持度幾乎是對手的一半，第三，國民黨打柯文哲的結果是，年輕票流向賴蕭配，侯康配並未受益。
侯友宜在新北本命區落後對手，是重大致命傷，黨內認為，可能受到過去新北幼兒園餵藥事件的影響，以及新北市民被民進黨挑起對於落跑市長的不滿，侯友宜最後階段一定要全力固本，在拓票有限的情況下，至少在新北不能失分。
第二點及第三點算是有連動關係，國民黨在太陽花學運事件後，流失大量年輕、中間選票，雖然後來接任的幾任黨主席包括江啟臣、朱立倫努力將國民黨轉向中間路線，但親中賣台的標籤仍然難以撕下，也因此儘管國民黨邊緣化柯文哲，柯文哲的支持者都流向賴蕭配，也沒有轉向侯康配。
接下來所剩不多的時間，要在短時間扭轉國民黨在年輕人、中間選民的既定印象是不可能的任務，趙少康願意透過大學演講、Youtuber合作嘗試接觸年輕人，算是跨出第一步，但到底會是正面還是負面效果也難以預測。
與其充滿未知，不如主打讓年輕人、中間選民有感的政策，包括侯友宜提出的零到六歲國家養、大學學費補助、學貸寬限期延長等，要加強傳播，甚至在年輕人最關心的高房價上，能夠提出有效打房的政策，才能真正吸引到年輕、中間選民。
國民黨未來也絕對要記取教訓，重建與年輕人的關係以及年輕人對國民黨的認知，不要老是到了選舉才臨時抱佛腳，最後總是弄巧成拙，悲劇收場。
更多「2024大選」相關新聞。