內幕／決戰台中搖擺州！賴清德力守激戰區席次、銳減最強母雞氣燄

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據悉，盧秀燕在地方實力不容小覷，連綠營也嘖嘖稱奇，地方人士觀察，盧秀燕平時作為低調，對於重大議題不太表態，以軟性活動居多，在市民滿意度上卻高達七成，這對一般政治人物來說，相當罕見，其作風形式更被形容「盧秀燕就是下一位侯友宜」。
重視台中！聯合競總 賴清德首站合體莊競程
與立委的聯合競總，賴清德在10月中旬時，將第一場站台獻給莊競程、同時數度親赴台中輔選，連總統蔡英文也「蹽落去」多次南下輔選，綠營對台中重兵部署及重視程度不言可喻。搖擺州加上關鍵選區，同時更是民進黨的「品牌形象」，台中要守，更要攻城略地。
2024年選舉，黨內高層評估，是否能守住在補選中獲得勝利的南投縣立委第二選區及台中第二選區最為關鍵，連賴清德日前替南投立委蔡培慧站台時也直呼，「2024總統大選決戰關鍵在中台灣，南投扮演中台灣最關鍵角色！」可看出其決心與態度。
對綠營而言，接連兩次補選獲勝意義非凡，代表戰勝地方家族派系勢力、打擊黑金、貪腐等意涵，等同於是民進黨所塑立的品牌形象成功，若能保住這兩席，具有相當大的象徵性意義，也能保住民進黨氣勢。
在台中選情部分，據了解，台中第一選區蔡其昌、第四選區張廖萬堅、第七選區何欣純選情穩定，林靜儀、莊競程則是五五波，第三選區謝子涵、第六選區江肇國、第八選區謝志忠則是還有努力空間。
其中，林靜儀、莊競程均是擔任一屆立委，地方組織還沒那麼穩定，而林靜儀民調趨勢從一路落後，到苦苦緊追，現在來到五五波，選情激烈，除了蔡英文、賴清德連番到場力挺，副總統參選人蕭美琴下周也將到選區「加持」，盼為選情注入「強心針」
隨著選舉白熱化，綠營不敢大意，賴清德加強輔選力道，今天下午再度前往台中，出席張廖萬堅競選總部成立造勢大會、何欣純大里區競選總部成立造勢大會，也參與「挺毛孩寵物市集派對」，同時與林靜儀、莊競程、江肇國、謝子涵合體。
或如前黨主席卓榮泰所說，立委席次不要掉、維持現狀，除了能保有現有席次，甚至能銳減盧秀燕氣勢，這對綠營來說，就是最大勝利了。
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