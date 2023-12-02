陳志朋踹共了！漏繳4400萬稅稱「不知情」 不認罵員工反控3惡狀
「小虎隊」陳志朋過去在中國逃漏稅，必須補繳人民幣1000多萬元（約台幣4400萬元），結果昨（１）日又爆出他罰不怕繼續逃，還被前員工爆料欠資遣費和語言暴力。事隔一天，陳志朋在微博發了長篇聲明回應，先解釋自己是「在不知情下欠稅」，再解釋「前工作人員是因工作過失引咎退出合作」，反指控對方「內容斷章取義、惡意曲解與憑空捏造。」
記者蔡依庭／綜合報導
陳志朋落落長的聲明稿中，坦承是因為不擅長管理公司和帳目，談到先前補繳的4400萬元稅金，「2022年9月我收到了稅務局向我發送的稅務檢查通知書，在收到通知書後，我積極響應稅務局的要求，主動的提供了我的銀行流水等資料與信息，並多次前往稅務局配合調查，以便稅務局做出最終決定。」最後，他在2023年9月6日支付了所有款項。
至於前員工的爆料，他表示對方是因為，「他工作過失在2023年9月18日引咎退出合作的，公司本著善意並沒有向他追究任何責任，對此公司保留有當時的完整聊天記錄。」陳志朋澄清，除了稅務問題外，剩下都是前員工斷章取義、惡意曲解與憑空捏造，與事實有很大的差距。
陳志朋好氣，對方把他塑造成唯利是圖的人，「我無法接受，也無法理解」。尤其前員工離職時，還特地傳送感謝訊息給他，「真是諷刺」。他再度澄清冷暴力、飆罵員工的行為都是「莫須有」，他將會對對方的侵權行為提起訴訟，並相信司法會還他清白。
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