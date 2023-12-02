9次促264對佳偶！台鐵集團結婚再登場 今24對新人結連理
臺灣鐵路管理局職工福利委員會於今（2）日下午在臺北車站多功能展演廳辦理「112年臺鐵集團結婚典禮」，有24對佳偶締結連理，由臺鐵局局長杜微暨臺灣鐵路工會理事長陳世杰為雙方主婚人，臺鐵職工福利委員會主任委員林佑哲為介紹人、勞動部部長許銘春為證婚人，多位貴賓蒞臨典禮會場觀禮，並邀請眾多來往旅客參與這場幸福婚禮，一同為新人祝福「愛的軌跡、花誓幸福」並做見證，其中新人馬志豪與伍蓓蓓還穿著原住民布農族禮服參加這場人生盛會。
記者許家禎／台北報導
這次臺鐵集團婚禮隆重的在臺北車站多功能展演廳盛大辦理，自101年以「鍾愛一生 YES I DO」為主題以來，臺鐵第9次辦理集團婚禮，至今年已育成了264對佳偶（101年33對、102年27對、103年38對、104年22對、105年31對、106年31對、108年28對、111年30對、112年24對）在浪漫的臺北車站黑白棋格展演廳內完成人生大事。
杜微特別贈送「金鏟子」祝福新人「大肚成功」、「早生貴子」，臺鐵職福會贈送每對新人臺鐵文創商品「大吉大利」紀念酒及禮金，臺灣鐵路工會致贈「喜結良緣」公仔祝福新人「甜甜蜜蜜百年好合」，新人們宣誓「用我一生 愛你一世」，這也是以臺鐵局名義辦理的最後一次集團婚禮，具有特殊的歷史意義。