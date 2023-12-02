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國道反詐揪你｢趣」 交通識詐齊守護

▲國道公路警察局第四、五、八公路警察大隊組成南部聯合反詐暨交通安全宣導團（圖／國道公路警察局提供）
▲國道公路警察局第四、五、八公路警察大隊組成南部聯合反詐暨交通安全宣導團（圖／國道公路警察局提供）

記者張振興/台南報導

國道公路警察局第四、五、八大隊特別組成南部聯合反詐暨交通安全宣導團，於2日在國道3號東山服務區廣場舉行反詐騙與交通宣導活動，特別邀請｢千歲公益綜藝樂團」前來演出，除了國道招牌｢紅斑馬巡邏車」供民眾拍照外，也提供民眾參加簡易的趣味闖關活動，讓大小朋友都留下難忘的回憶。

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▲提供民眾參加簡易的趣味闖關活動，全答對還可以獲得限量精美小禮品，大小朋友與員警互動熱烈（圖／國道公路警察局提供）
▲提供民眾參加簡易的趣味闖關活動，全答對還可以獲得限量精美小禮品，大小朋友與員警互動熱烈（圖／國道公路警察局提供）
反詐不落人後，為提昇國人對於詐欺犯罪有更多的認識，同時強化交通安全知識，國道公路警察局第四、五、八大隊特別組成南部聯合反詐暨交通安全宣導團，於2日在國道3號東山服務區廣場舉行反詐騙與交通宣導活動，此次宣導活動特別邀請獲得行政院頒獎的｢千歲公益綜藝樂團」前來演出，在優美的歌聲中除了可欣賞精彩的樂團表演外，亦特別規劃了｢刑事反詐區」及｢交通安全區」兩區提供民眾參加簡易的趣味闖關活動，全部答對還可以獲得限量精美小禮品，民眾參與踴躍，與員警互動熱烈。


現場亦設有｢拍照體驗區」，除了國道招牌｢紅斑馬巡邏車」供民眾拍照外，更有小紅斑馬巡邏車3台，讓孩子們穿著小刑警背心及小警察制服，化身反詐小勇士，小朋友可愛萌樣，讓爸爸媽媽拿起手機拍個不停，留下難忘的回憶。


國道公路警察局第四、五、八公路警察大隊共同提醒民眾遇到疑似詐騙情形，務必「冷靜」、「查證」、「報警」並打「165」或「110」警政報案電話查證，另外，行駛國道要保持行車安全距離、務必養足精神，不要疲勞駕駛與酒後駕車，進入服務區注意自身財物保管，最重要的是上路前一定要繫好安全帶，也要讓小寶貝們乘坐安全椅，保護一家人的安全，如有任何問題，本局各警察大隊隨時為用路人提供服務。

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