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冬季肌膚保養秘訣！「3大誤區」帶走肌膚水分　油痘肌要選1成分

▲時間外，日本人氣保養品牌肌研分享，民眾換季保養常見三大誤區，包括濕敷不得超過5分鐘、面膜15分鐘，還有害怕油性、酒精成分。（示意圖／取自photoac）
▲時間外，日本人氣保養品牌肌研分享，民眾換季保養常見三大誤區，包括濕敷不得超過5分鐘、面膜15分鐘，還有害怕油性、酒精成分。（示意圖／取自photoac）

記者鍾怡婷/綜合報導

冬季肌膚乾燥易脫皮，秋冬季除了可選擇長效保濕的玻尿酸成分，來延長保濕時間外，日本人氣保養品牌肌研分享，民眾換季保養常見三大誤區，包括濕敷不得超過5分鐘、面膜15分鐘，還有害怕油性成分，讓保養品保濕效果僅維持剛擦上去的十分鐘，最後就是許多愛美族群刻意避開的酒精成分，實際上酒精能夠幫助傳導，提高保養品滲透值、提升吸收效果，且有效幫助油痘肌幫助傷口癒合、殺菌，不需要一昧避免，而是按造膚質選擇。

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日本人氣保養品牌肌研指出，無論是油肌、乾肌在秋冬保養時，需要有適當的油性成分來鎖住水分，否則剛塗上的保養品，可能效果僅能維持10多分鐘，就會蒸發、流失。若是油痘肌不一定要選擇厚重的保養油，在化妝水、精華液後記得使用乳液、霜類鎖水，像是肌研「極潤金緻系列」注入8重玻尿酸外，也添加「乳酸菌發酵玻尿酸」，讓乳液、精華霜鎖水的同時又不黏膩。

另外肌研也提醒，台灣民眾喜歡濕敷、面膜，但建議化妝水濕敷不得超過5分鐘以上，面膜則是最多15分鐘以內，因為當毛孔已經吸收足夠的養分，敷得再久也沒辦法效果更好，反而會由於時間拉長，在面膜、化妝棉水分蒸發的同時，也帶走肌膚的水分，最好在時間內取下後，按摩吸收並塗抹下一步保養品來鎖住水分。

▲現代人作息不規律、壓力大，再加上空氣髒污等外部環境，加強肌膚屏障成為保養關鍵，健康的肌膚屏障就像是一道牆，能夠在肌膚表層形成防護層，有效減少水分散失。（圖／肌研提供）
▲現代人作息不規律、壓力大，再加上空氣髒污等外部環境，加強肌膚屏障成為保養關鍵，健康的肌膚屏障就像是一道牆，能夠在肌膚表層形成防護層，有效減少水分散失。（圖／肌研提供）
最後就是台灣民眾相當害怕酒精成分的保養品，肌研表示站在保養品研發角度，對於長痘痘的膚質，酒精是必要的成分之一，不僅可以幫助傷口癒合，也可以幫助保養品主要成分的滲透值提高，幫助保養品吸收，不過要注意的是，若是對酒精過敏、酒糟肌，還是要避免刺激性的酒精，總結來說不用過於害怕酒精成分，但還是要依造膚況來選擇。

肌研建議，冬季穩膚關鍵在於全方位鎖水保濕並建立良好肌膚屏障，冬季清潔後的第一步保養可使用「肌研極潤金緻特濃保濕精華水」，用特濃的玻尿酸為肌膚補水；接著使用「肌研極潤金緻高效保濕精華液」讓高濃度保濕成分滲透肌底，最後再以「肌研極潤金緻高效保濕精華乳」或「肌研極潤金緻高效保濕精華霜」進行補水最後一步，讓玻尿酸精華有效鎖在肌膚底層，使肌膚一整天都能水潤Q彈。

▲完整的保濕三步驟，為化妝水、精華液、乳液或是乳霜。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲完整的保濕三步驟，為化妝水、精華液、乳液或是乳霜。（圖／記者鍾怡婷攝）
除了保養臉部外，冬季嘴唇保濕也相當重要，曼秀雷敦秋冬新品「Lip Pure純淨植物潤唇膏」，除了含天然的植物精華，集結澳洲堅果籽油、甜杏仁油和橄欖果油，一抹深度修護唇肌，同時富含多種果萃精華，以甜橙、檸檬、葡萄籽、紅石榴為雙唇帶來豐富滋養成分，滿滿的維他命A、C、E有助於抗老化及淡化唇紋。

並且與迪士尼可愛連動，人氣明星米奇、米妮和唐老鴨化為剪影躍上管身，增添繽紛可愛的色彩，秋冬為唇部補水的同時，療癒可愛度也爆表！

▲「曼秀雷敦Lip Pure純淨植物潤唇膏」迪士尼限定包裝，療癒可愛度爆表！（圖／曼秀雷敦提供）
▲「曼秀雷敦Lip Pure純淨植物潤唇膏」迪士尼限定包裝，療癒可愛度爆表！（圖／曼秀雷敦提供）

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