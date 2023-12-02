冬季肌膚保養秘訣！「3大誤區」帶走肌膚水分　油痘肌要選1成分

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另外肌研也提醒，台灣民眾喜歡濕敷、面膜，但建議化妝水濕敷不得超過5分鐘以上，面膜則是最多15分鐘以內，因為當毛孔已經吸收足夠的養分，敷得再久也沒辦法效果更好，反而會由於時間拉長，在面膜、化妝棉水分蒸發的同時，也帶走肌膚的水分，最好在時間內取下後，按摩吸收並塗抹下一步保養品來鎖住水分。
最後就是台灣民眾相當害怕酒精成分的保養品，肌研表示站在保養品研發角度，對於長痘痘的膚質，酒精是必要的成分之一，不僅可以幫助傷口癒合，也可以幫助保養品主要成分的滲透值提高，幫助保養品吸收，不過要注意的是，若是對酒精過敏、酒糟肌，還是要避免刺激性的酒精，總結來說不用過於害怕酒精成分，但還是要依造膚況來選擇。
肌研建議，冬季穩膚關鍵在於全方位鎖水保濕並建立良好肌膚屏障，冬季清潔後的第一步保養可使用「肌研極潤金緻特濃保濕精華水」，用特濃的玻尿酸為肌膚補水；接著使用「肌研極潤金緻高效保濕精華液」讓高濃度保濕成分滲透肌底，最後再以「肌研極潤金緻高效保濕精華乳」或「肌研極潤金緻高效保濕精華霜」進行補水最後一步，讓玻尿酸精華有效鎖在肌膚底層，使肌膚一整天都能水潤Q彈。
除了保養臉部外，冬季嘴唇保濕也相當重要，曼秀雷敦秋冬新品「Lip Pure純淨植物潤唇膏」，除了含天然的植物精華，集結澳洲堅果籽油、甜杏仁油和橄欖果油，一抹深度修護唇肌，同時富含多種果萃精華，以甜橙、檸檬、葡萄籽、紅石榴為雙唇帶來豐富滋養成分，滿滿的維他命A、C、E有助於抗老化及淡化唇紋。
並且與迪士尼可愛連動，人氣明星米奇、米妮和唐老鴨化為剪影躍上管身，增添繽紛可愛的色彩，秋冬為唇部補水的同時，療癒可愛度也爆表！