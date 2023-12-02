太扯！台電纜線垂落國3釀死傷 一查「施工竟未核准、亦無通報」
今（2）日上午9時許，台電承包商在國3通霄路段上空施作電纜線工程，疑似是工程人員疏失造成電纜線垂落至高速公路上，導致7車連環車禍，造成1死4傷，國道警方正調查釐清事故經過和原因；對此，台電深表歉意，將配合調查，總經理也在第一時間前往慰問受害者家屬，交通部高速公路局中區養護工程分局則表示，台電相關施工申請計畫書尚未核准，亦無通報，已違反公路法等相關規定，將檢討施工單位責任。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，事故發生在今天上午9時57分，經調閱監視器，疑是台電承包商施作疏失，導致電纜線掉落，而恰好經過的一台南下廂型車被勾住，失控撞擊內側護欄；另台北上的半聯結車車頂又將電纜線勾住，往北向拖移，導致該輛廂型車二度遭電纜線拖移，造成7車追撞，其中1人死亡、4人受輕重傷，全案將由國道警方依公共危險相關罪責移送究責。
針對意外釀成傷亡，台電回應現場已立即停工、調查事故原因，董、總與主管副總立即成立緊急應變小組，管制該工區現場，配合主管機關調查，並於第一時間由總經理前往慰問傷亡家屬，其他傷者也已送至苑裡李綜合醫院及通霄光田醫院。
高公局則指出，國道3號南下148k路段發生橋梁上方台電纜線垂落事件，造成5小客車、1大貨車及1大客車共4人受傷1人死亡事故，車流回堵約5公里，高公局中分局隨即成立緊急應變中心並迅速於11點8分排除、開放通行；經查明，此件事故係台電公司電力線路施工相關申請計畫書尚未核准，亦無通報相關施工作業，已違反公路法等相關規定，高公局中分局已檢討台電相關施工單位之責任及罰則。