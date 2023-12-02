曝柯文哲曾稱柯建銘是恩人！姚立明批：恩將仇報、自己打臉自己
針對民眾黨總統參選人柯文哲稱，若不給國民黨不分區立委參選人韓國瑜當立法院長，難道要讓民進黨立法院黨團總召柯建銘擔任一事，民進黨總統參選人賴清德全國競總主委姚立明今（2）日回憶，當年柯文哲認為柯建銘對立法院議事嫻熟、處理案件與法案都非常公正，現在為了政黨間的利害，選擇出口抹黑、非常不厚道。
記者陳佩君／台北報導
姚立明回憶，2014年他擔任柯文哲競選總幹事時，替柯文哲籌組監票部隊，卻礙於中選會相關條文規定，認為無黨籍候選人不能推派監票員，當時他即透過柯建銘居中幫忙，與中選會前後總共進行三次協調。他說，與中選會的協調會議上，針對他們與中選會間的不同意見，柯建銘每次都從頭到尾協助溝通與整合，其中有次會議甚至進行長達3個半小時之久，最後在柯建銘協調討論下，總算找到可依循的適當條文，讓無黨籍候選人能在「政黨願意同意」的原則之下，可以推薦監票員。
姚立明說，當時柯文哲就此事，親口對他表示，柯建銘真是他的恩人，也是政治上的前輩，非常感謝他，並且認為柯建銘在立法院這麼久，沒有做立法院長真是可惜。
姚立明強調，柯文哲早在十年前就已多次在他面前稱讚柯建銘很適合擔任立法院長，如今柯建銘在這十年間又多做了兩屆立法委員，但柯文哲卻忽然改口說柯建銘不能做立法院院長，這是恩將仇報、自己打自己的臉。
姚立明表示，柯建銘是少見對立法院議事嫻熟、處理案件與法案都非常公正的立委，當年的柯文哲也這麼認為，只是現在為了政黨間的利害，選擇出口抹黑，是非常不厚道的行為，也凸顯柯文哲的品性並不值得人尊敬。
另外，針對柯文哲稱絕對不能讓民進黨在立法院內一黨過半，姚立明則說，柯文哲不斷鼓吹內閣制，然而，內閣制的特點就是「掌握行政權的政黨與國會多數黨是同一個政黨」，行政權與立法權在同一個政黨並不是「獨裁的一定結果」，重點在於該政黨是否有民主。