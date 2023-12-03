12月台劇片單請點開！巫建和失業淪落當街友 馬念先陪迎聖誕節
迎來2023年最後一個月，12月雖然沒有新的長篇影集上檔，但是電視電影依舊不間斷，《NOWnews今日新聞》精選5部新作，從今（3日）晚就能開始追片。巫建和在《不可饒恕的人》因失業淪落當街友；莊凱勛、李亦捷的《殺手老不休》以黑色幽默講述意外命案；馬念先和朱芷瑩的《聖誕夜奇蹟》在23日上檔，劇中和童星洪君昊的對手戲，讓人明白「愛」的不同形式。
記者蔡依庭／綜合報導
《不可饒恕的人》由巫建和、夏靖庭、陳以文、吳亦蓉主演，巫建和因工傷失業不得已流落街頭，成為街友新鮮人，偶然被民宿老闆夏靖庭找去民宿打工，2人建立情誼，但他漸漸發現，民宿會有奇怪的聲響、奇怪的人員、奇怪的傷亡。12月3日晚上10點在公視播出。
莊凱勛、李亦捷主演《殺手老不休》是今年公視台語台「台語有影」系列打頭陣。莊凱勛飾演經驗老道殺手，被強迫退休後，讓他搬進了被安排好的房子，但社區內卻因接連發生的意外命案，為求自保著手調查幕後黑手，過程驚險刺激卻又略帶無厘頭的幽默風格。12月9日晚上9點公視台語台播出。
李雪在《明日之子》中未婚懷孕，工廠老闆王自強要求若生完小孩，無法1個月回來上班，就要她自動辭職。原本以為請人照顧小孩，她就可保住工作，沒想到無照保母收了錢卻不見蹤影，只能拜託懷恨的前男友五木，沒想到卻意外牽扯出一起虐童事件。12月10日晚上10點在公視播出。
童星葉泓毅在《夜盲》是離家的邊緣少年，暫住在的老廟來一群古蹟修復師，領頭的「黑叔」李銘忠和想把他趕走，結果葉泓毅卻意外發現黑叔夜盲的祕密。2個孤獨的靈魂共居在廟宇的小閣樓，在相處中產生如父子情感的故事。12月16日晚上9點公視台語台播出。
朱芷瑩、馬念先這對新鮮的組合，在《聖誕夜奇蹟》的孩子由童星洪君昊飾演。該片改編林斯諺同名小說，講述在完美的聖誕奇蹟之後，洪君昊卻得面對父母離異，認為只要能重現聖誕夜奇蹟，一切就會歸位，但在過程中明白，愛也許會換一種形式，但不會改變。12月23日晚上9點公視台語台播出。
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