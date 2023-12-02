林襄整骨被質疑「胸部藏假體」！深夜吶喊：全世界都在逼我承認
樂天啦啦隊員林襄擁有甜美外表和E罩杯好身材，人氣相當高，吸引許多球迷進球場朝聖，不過她女大18變，從高中時期的醜小鴨，晉升紅到國際的女神，許多網友質疑她胸部動過人工手術置入假體，才能如此渾圓飽滿，她對外再三否認，還是受到質疑，忍不住深夜吶喊「全世界都在逼我承認」。
記者江芷稜／綜合報導
林襄曾錄製網路節目，穿著貼身瑜伽衣褲接受整骨服務，昨有網友在Dcard網路論壇以「林襄胸部假體」為標題，表示林襄說自己胸部沒有整型，但她拍攝一支為整骨而躺下的影片看來，胸圍曲線堅挺，沒有因躺下而變形，且「明顯有東西在滑動」，一口咬定她是假胸，有人猜是自體脂肪移植，也有人說是女王波，更揚言整型沒有錯，大方承認會比較好一點。
但林襄昨出席公益活動，強調自己只動過牙齒矯正、美白貼片等治療，有做過的都會講，胸部真的是全天然，還開放讓媒體觸碰胸部驗貨，態度相當大方，現場記者也讚她胸部柔軟Q彈，只是網友依舊不斷地質疑，她在Thread社群平台感嘆，「怎麼感覺全世界都要逼我承認沒做過的事情，他們才會開心、才會滿意，當人好累」，無法承認沒做過的事，再度否認胸部動過手術。
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