周日迎風面有雨！下周「華南雲雨加東北季風」 降溫、降雨一圖看
明（3）日東北季風減弱，剩下迎風面地區有雨，周一華南雨區東移，全台都有降雨機會，周二起至周三迎接另一波東北季風襲台，北部、東半部山區有局部短暫雨，各地低溫攝氏18度至攝氏19度，週四開始天氣轉乾，剩下東部有零星雨勢。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員陳伊秀表示，明日東北季風減弱，降雨剩下迎風面北部、東半部、中南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。
溫度方面，北部及宜蘭高溫約攝氏20到攝氏23度，中部及花東攝氏24至攝氏26度，南部則可達攝氏28、攝氏29度左右，各地低溫約攝氏16至攝氏19度。
周一有華南雲雨區東移，降雨範圍擴大，各地都有雨勢，東半部、中部以北短暫雨，南部地區零星降雨。周二、周三東北季風增強，迎風面北部、東半部山區局部短暫雨，其他地區多雲到晴，周四開始水氣轉乾，剩下東半部有零星降雨。
溫度方面，未來一週北部高溫約攝氏20度至攝氏22度，低溫攝氏18度至攝氏16度，中南部高溫攝氏24度至攝氏25度，低溫攝氏18度至攝氏19度。最冷的時機點為7日清晨，北部低溫攝氏15度至攝氏16度，其他地區攝氏17度至攝氏19度。