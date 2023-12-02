林智堅認為鐵路立體化難行 柯美蘭：面對困難選擇退縮令人遺憾
前新竹市長林智堅日前在臉書發文公開反對新竹鐵路立體化，同時列出徵收問題、預算問題等理由，認為體路立體化難以執行，要求新竹市政府要續推新竹大車站計畫的林智間還強調，「不做大車站難道要給遠雄做都更案嗎？」。對此，無黨籍新竹立委柯美蘭則認為，每一個公共建設都具其挑戰性，也皆有要克服的困難，不應以此當成阻礙新竹發展的理由。
記者李春台／新竹報導
柯美蘭表示，「新竹鐵路立體化」是她的參選政見之一，長久以來，行人及單車族為了穿越因鐵路興建的陸橋與地下道而險象環生，時常發生擦撞事故，而汽車行經鐵路兩端，也須因繞路上陸橋或地下道，增加許多無謂的行車時間。如果將鐵路立體化，除了可將陸橋拆除，還給兩側住戶天際線外，還可將鄰近地下道填平，改善行車動線，大幅改善新竹市的交通。
柯美蘭也用「員林市區鐵路高架化」當案例，該工程從2007年啟動，3.98公里的高架鐵路耗資58億元，2014年完工後大幅改善員林市區交通與都市發展，員林市鐵路高架化帶來巨大效益，彰化縣政府又開始也著手爭取彰化市鐵路高架化。由此項工程來看，對比起市長林智堅面對問題卻選擇退縮，令人感到遺憾。
柯美蘭認為，新竹鐵路立體化相較於林智堅前市長任內推動的大車站計畫更有優先推動的必要。即使從評估到完工可能要耗費十幾年，但如果什麼都不做，鐵道兩側永遠會分隔開來。
最後柯美蘭強調，新竹需要的是一個看得到新竹二十年、三十年後發展的立法委員，而不是只求速效能剪綵的亮點建設。