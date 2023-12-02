中國呼吸道疫情續燒！兒科門診「應開盡開」 北京重申未見新病毒
中國近期爆發多種呼吸道疾病，包括流感、新冠、合胞病毒、肺炎支原體等等，對於醫療量能，尤其是兒科門急診造成嚴峻考驗。中國國家衛健委今（2）日召開記者會說明疫情，強調要做好醫療資源調配、優化就醫流程，推進兒科門診「應開盡開」，增加午間、夜間和周末門診，以方便群眾就醫。另外衛健委也重申，目前未見新病毒，各類呼吸道疾病皆由已知病原體引起。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合中國媒體報導，國家衛健委發言人米鋒表示，要進一步增加醫療服務供給，推進中醫醫院、婦幼保健院等各級各類醫療機構兒科門診「應開盡開」，根據患者數量增開午間、夜間和周末門診，延長服務時間，擴充住院床位，做好分級診療，暢通轉診管道，優化掛號、檢查、繳費等就醫流程，最大限度提高接診能力，以方便民眾就醫。
米鋒也特別提到要充分發揮中醫作用，推進中西醫結合。兒科是中醫優勢專科之一，針對冬季常見呼吸道疾病，普及中醫藥防治知識，增加兒科中醫醫療資源，提升防治效果。
米鋒強調，目前流行的急性呼吸道疾病均由已知病原體引起，都有相應的成熟治療手段，未發現新病毒或細菌導致的新興傳染病。疫情雖然嚴峻，但現在接種流感疫苗依舊能夠降低患病風險，呼籲老年人與兒童等族群儘速接種疫苗，一般人則要做好個人衛生習慣，戴口罩勤洗手，不帶病上班，不帶病上學。