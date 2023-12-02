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高雄海味澎湃登場！高雄市海洋局辦梓官蚵仔寮漁港大海開吃活動

▲高雄市政府海洋局舉辦梓官蚵仔寮漁港大海開吃活動，由市長陳其邁(左4)揭開序幕與民同樂。(圖／高雄市政府海洋局提供)
▲高雄市政府海洋局舉辦梓官蚵仔寮漁港大海開吃活動，由市長陳其邁(左4)揭開序幕與民同樂。(圖／高雄市政府海洋局提供)

記者黃守作／高雄報導

高雄市政府海洋局於今(2)日，與梓官區漁會，在梓官區蚵仔寮漁港，舉辦梓官蚵仔寮漁港大海開吃活動，高雄市長陳其邁到場與民同樂，他表示，梓官蚵仔寮漁港每年生產近2000噸現撈漁產，創造約4.6億元產值，市府每年都有補助梓官區漁會辦理梓官海鮮節活動，以推廣梓官海洋文化及觀光休閒，促進地方繁榮。

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▲高雄市政府海洋局舉辦梓官蚵仔寮漁港大海開吃活動，席開120桌，湧入大批饕客。(圖／高雄市政府海洋局提供)
▲高雄市政府海洋局舉辦梓官蚵仔寮漁港大海開吃活動，席開120桌，湧入大批饕客。(圖／高雄市政府海洋局提供)
梓官蚵仔寮漁港大海開吃活動，席開120桌，湧入大批饕客，由市長陳其邁揭開序幕，現場活動精彩有趣，除了澎湃上桌的海鮮午宴，另有魚貨拍賣)、蚵寮漁村小旅行、親子闖關DIY、戀戀海洋文創市集等，同時也有烏魚子、龍膽石斑米粉、休閒食品等優質漁產，讓大家吃新鮮、享美味，有吃有玩滿載而歸。

▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／記者黃守作攝)
▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／記者黃守作攝)
高雄市長陳其邁表示，梓官蚵仔寮漁港每年生產近2000噸現撈漁產，創造約4.6億元產值，是擁有全國「現撈仔」交易量最大魚市場的漁港，是台灣第一、亞洲第二個通過HACCP認證的魚市場，今(112)年更榮獲農業部漁業署舉辦金鑑漁港環境評鑑為二星級漁港之殊榮。

高雄市政府海洋局局長黃登福指出，農業部漁業署及市政府於109至112年4年間共投入近約2億2500萬元，辦理蚵仔寮漁港堤防護岸保護、景觀改造工程、漁港疏浚工程、蚵仔寮魚貨直銷中心景觀營造工程、曳船道與上架場等漁港設施整建工程，大幅改善蚵仔寮漁港的機能，此外，首座結合海洋教育的蚵仔寮海洋漁業親子館也將於明(113)年下半年完工開幕。

另為幫助養殖業者打通更多的行銷管道，同時可以平穩價格收購加工，上(111)年度配合中央政策辦理冷鏈計畫，其中協助梓官區漁會推動水產品冷鏈加工、設施改善、拓展行銷通路暨開發新產品，中央漁業署及高雄市政府合計投入經費逾4000萬元，未來也將持續與中央一起在蚵仔寮漁港投入3.6億元經費，興建多功能冷鏈中心大樓。

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